外送員下班前接一單…竟慘淪「詐欺幫兇」！平台回應了

▲外送員幫忙超商取貨，結果淪為詐欺車手。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者柯振中／綜合報導

北市一名Lalamove平台司機趁著下班之際，再多接一張單，沒想到慘遭警方逮捕，淪為「取簿手」，被檢方限制住居後飭回，讓他忍不住喊冤。對此，外送平台也出面回應，以後會加強提醒，外送員禁止幫忙代碼繳費、超商取貨等業務，免得遭到利用。

29歲陳姓駕駛是該平台司機，9月17日晚間趁著下班之際，接單幫忙送貨，被要求超商取貨，因此將車輛違停在紅線上，進入超商內。

等到領完貨，陳姓司機走出超商，發現因為違停，員警上前關切，立刻表明來意，是為了替顧客領貨，所以才違停。不過，由於平台禁止外送員幫忙超取，警方起了疑心，在陳男的同意下，將人帶回警局調查。

回到警局以後，員警打開包裹，發現裡面裝的竟是一張金融卡，金融卡的持有人是日前遭到詐騙、已經報案的43歲廖姓女子，因此懷疑陳姓司機涉及當車手。

▼員警上前盤查，陳姓司機配合回到警局接受調查。（圖／記者邱中岳翻攝）



陳男接受夜間偵訊，18日被依照詐欺罪，送往地檢署複訊。不過，陳男為此感到不滿，明明已經配合警方辦案，為何沒有提供早餐？警方則回應，因為急著將人送到地檢署，沒有讓陳男進入拘留所，並無核銷早餐經費的資格，才會沒有提供早餐，且因為平台有規定，外送員不能超取，所以懷疑陳男利用司機的身份掩護，擔任詐騙集團的車手。

事後經過調查，原來廖姓女子在網路上應徵家庭代工，在詐騙集團的指示下，將提款卡寄到超商，後來陳男接到訂單，跑去領到包裹，因此被捲入事件。

▼外送員幫忙超商取貨，慘淪詐欺車手。（圖／《東森新聞》）



陳男感到相當倒楣，為了157元的訂單，竟然捲入詐欺案件，還被限制住居，實在是無妄之災。對此，外送平台則回應，在平台規範中，有禁止外送員幫忙代碼繳費、超商取貨，以及非實體店的路邊交易，以免淪為詐欺幫兇，未來會持續加強宣導，避免類似情況再發生。

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