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全聯小時達24小時營業！加碼夜間限時「整單8折」優惠碼看這裡

▲▼全聯開設「小時達專門店」，將外送宅配邁向24小時服務。（圖／業者提供）

▲全聯開設「小時達專門店」，將外送宅配邁向24小時服務。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯外送服務「邁向24小時」！看好外送到府需求增加，目前已有近200家門市提供「小時達」與Uber Eats雙平台服務，而內部觀察發現，消費者下單時間越來越晚，因此推出「小時達專門店」24小時營運測試，配送範圍從3公里延長至5公里，也加碼「夜間限時優惠」，凡消費滿599輸入「HAPPY24HR」折扣碼，即可享有整單8折。

全聯「小時達」上線不到一年，成為生鮮雜貨線上外送熱門品牌，業者表示這歸功於6大優勢，包括「價格同線下、不加價」、「速度快」、「時間長」、「功能多」、「商品全」、「效率高」；另還提供「線上預約送貨」及「到店取貨」等差異化貼心服務，無論是吃的蔬果魚肉、低溫食品、零食飲料，或是家庭用品，消費者都可滿足各種需求。

尤其在今年中疫情期間，需求量爆增，帶動外送業績高速彈跳，「小時達」與Uber Eats雙平台自今年初上線至今，客單價成長4成、訂單量成長6成，回購率更超過7成以上。雖然國內疫情逐步趨緩，但許多消費者已開始依賴線上購物、外送宅配到府的方便性。

▲▼全聯開設「小時達專門店」，將外送宅配邁向24小時服務。（圖／業者提供）

▲全聯在大安延吉門市開設「全台首間24小時營」運的小時達專門店。（圖／業者提供）

業者透過內部數據分析發現，有不少消費者下單時間越來越晚，為了提供消費者最佳使用體驗，也加速門市人員作業時間，全聯以社區生鮮雜物倉儲中心為概念，日前於大安延吉門市開設全台首間24小時營運的「小時達專門店」，採「前店後倉」模式，集中線上精選的2000多項商品，包含生鮮蔬果、冷凍食品、常溫食品、雜貨家用等，由「專人、專責、專區」處理。

「小時達專門店」不僅讓店員專門處理線上訂單，避免與實體賣場作業互相干擾，還可以低成本、低坪數的展店方式，拓點進駐空白商圈，期望能服務更廣大線上顧客，把實惠且新鮮的民生物資送達民眾手中。「小時達專門店」嘗試24小時營運以來獲消費者好評，同時培養出一群夜貓子忠實客群，夜間熱銷前三名分別為，飲料、零食、微波即食品。

▲▼全聯開設「小時達專門店」，將外送宅配邁向24小時服務。（圖／業者提供）

▲「小時達專門店」採「前店後倉」模式，集中線上2000多項商品，提供外送服務。（圖／業者提供）

全聯表示，大安延吉「小時達專門店」測試營運24小時以來，補足週邊消費者對夜間宵夜、聚會開趴採買需求，後續專門店將大幅增加即食品、微波食品等品項，未來也會進駐OFF COFFEE、阪急麵包，吸引早晨客群，滿足各消費族群不同時間的需求。

全聯「小時達專門店」初期將以雙北為核心區域，目前已展開「大安延吉」、「內湖明湖」、「南港中研」、「中和中安」，預計年底前至10間，明年將持續拓展至全台，計畫以此模式，讓更多消費者享受全時段的外送服務。

而為了歡慶「小時達專門店」24小時營運，即日起至10/31每日晚上22時～早上9點期間，消費者只要透過「PXGo!小時達」下單，除了滿額享免運費之外，還加碼「夜間限時優惠」，只要單筆滿599元，輸入「HAPPY24HR」折扣碼，「整單打8折」，最高可折抵150元。不過此優惠只限於PXGo!，不適用於Uber Eats平台。

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