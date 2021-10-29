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誤會一場！疫苗簡訊誤以為詐騙　基隆暖警熱心助預約

▲誤會一場！疫苗簡訊誤以為詐騙 基隆暖警熱心助預約。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲誤會一場！疫苗簡訊誤以為詐騙，基隆暖警熱心助預約。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名婦人接獲1922疫苗預約平台的簡訊，誤以為是詐騙集團，便跑到派出所求助，警方檢視婦人手機，確認是1922疫苗預約平台的通知，婦人這時才鬆了口氣，由於婦人不會操作手機與電腦，警方便幫助婦人使用平台完成預約，讓婦人得以順利接種第1劑疫苗。

基隆市警察局第一分局延平街派出所員警在26日傍晚，見一名婦女慌張至所報案稱，自己疑似接獲詐騙簡訊，並指著手機請求警方協助。警方見狀立即檢視婦女的手機，發現該「詐騙簡訊」原來是1922平台通知，請她前往新冠疫苗預約平台預約接種之時間及地點。

婦人表示，她對手機及網路相當不熟稔，家中也沒有人能教她如何使用，本來收到簡訊時，以為是詐騙集團之詐騙手法。由於該婦人是首次接種，警員朱東興便使用辦公室電腦，耐心教導婦人如何使用平台進行預約，後婦人向警方表示，還好有警察細心協助，「真的揪甘心！」

基隆警第一分局提醒，若是接獲1922平台之簡訊預約接種通知，可直接電洽1922或可至派出所請求協助。並呼籲民眾現在還仍是二級警戒時期，出門仍要戴好口罩，並隨時保持清潔衛生，以防疫情延燒。

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