連加恩喊「高端是WHO的孩子」！親揭馬利情緣　網讚：台灣之光

▲高端疫苗。（圖／資料照）

記者許若茵／綜合報導

世界衛生組織與哥倫比亞、馬利與菲律賓衛生部啟動「團體試驗疫苗」計畫，高端疫苗獲選在列，醫師連加恩受訪時表示，WHO與窮人站在一起，「我們就是他的孩子」，並透露過去自己與馬利曾有一段情緣。

世界衛生組織26日宣布啟動「團體試驗疫苗」計畫，並公布入選名單，國產高端疫苗也獲肯定，成為入選的候選疫苗之一。團體試驗疫苗計畫為跨國、隨機的臨床試驗平台，目的在全球所有新疫苗當中，快速找出前景可期的疫苗，並由首屈一指的科學家和專家，評估其防護力和安全性後，再列入候選疫苗名單，並且挑選這些候選疫苗的專家，是從一支獨立的疫苗優先次序諮詢小組中，經過逐一篩選才挑選出來。

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什麼是團體試驗？高端疫苗國際和公共事務處處長連加恩醫生在接受三立電視「新台灣加油」主持人廖筱君採訪時說明，WHO的團結試驗疫苗的宗旨，就是要解決全世界的疫苗不均等vaccine inequity問題，跟窮人、中低收入開發國家站在一起，「我們就是他的孩子」，而其中在「團結」Solidarity有三個定義：

1.各國團結，共享資源，共同找出最佳的解決方案。

2.非富裕國家團結試驗，跨洲、跨國、跨人種，包含西非馬利、亞洲菲律賓，和南美洲哥倫比亞三個國家一起進行。

3.不同疫苗一起共用安慰劑組，讓富國與窮國團結，幫助第三世界國家。

▲民眾接種高端。（圖／記者廖明慧攝）

對於為何高端疫苗受到WHO青睞？連加恩指出有五大理由，包含安全性、有效性、有潛力、有好的保護力、穩定性佳，尤其因為需要幫助第三世界國家，儲運便利性更是關鍵，高端疫苗冷運冷藏只需2到8度，可放置一般冰箱內，更方便施打，相較一些其他疫苗也更適合在窮國普遍施打。

連加恩還分享了他與馬利的一段情緣，他透露，馬利是他去非洲第一個踏上的非洲大陸國，當時在前往布吉納法索時，要先從巴黎坐法航，經過馬利首都巴馬科，而班機正巧在巴馬科故障，就讓他滯留在當地兩小時，才起飛赴任至布吉納法索。

此外連加恩也提到，他在非洲行醫的最後一年，要關閉門診返台時，有一名病人就是馬利人，該病患稱馬利太窮、太髒、太亂、太辛苦，只有布吉納法索有護理學校，便被父親送來學護理，期待能成為一名護士回村幫助自己國家。

憶起此段往事，連加恩說，該病患還送了他一個大嘴鳥木雕，感謝連加恩在當地做了許多善事，希望連不要忘記馬利，也盼望有機會可以協助馬利，當時連雖承諾，但多年來都無機會實現，直到今日參與團結計畫籌備，能訓練馬利護士施打高端疫苗，心中有很多感觸，「原來透過跟WHO站在一起，跟貧窮人站在一起，透過疫苗的試驗，我們有機會去實現這個Taiwan Can Help。」

也有網友在影片下方留言提到，「期待高端榮登國際認証疫苗，期待又一台灣之光！」、「高端一直不間斷的被骯髒的抹黑，真需要更廣大公開專業的說明！就等著吧，等到納入國際認證的疫苗時，自然揚眉吐氣！」