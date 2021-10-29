世界淨土淪陷！太平洋這國爆首例新冠確診　已完整接種BNT

▲圖為東加國際機場Nuku`alofa Airport。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

南太平洋島國東加王國是全球少數未爆發新冠疫情的國家之一，但首相圖伊奧內托阿（Pohiva Tu'i'onetoa）29日證實，境內出現首起境外移入新冠確診個案，是一名來自紐西蘭的旅客。

美聯社報導，該名旅客自紐西蘭基督城搭機，於27日入境東加，目前已於東加當地飯店隔離。紐西蘭衛生官員表示，該名旅客已完整接種輝瑞疫苗，且前往東加之前的新冠病毒檢測結果呈現陰性，紐西蘭與東加雙方將進行疫調，並於近日公布更多細節。

目前已知該名紐西蘭乘客所搭乘的班機，機上乘客人數為215人。東加衛生部首席執行官阿考奧拉（Siale ’Akau’ola）表示，在患者確診之後，所有第一線工作人員均已隔離，包括醫療衛生人員、警察及機場員工。東加政府計畫於11月1日發布接下來的封鎖防疫措施。

事實上，紐西蘭基督城過去數月以來並無疫情，但當地一名居民本周自疫情嚴重的奧克蘭返回基督城後染疫，之後出現4起社區個案。東加表示，在基督城爆發社區感染之前，該名入境東加確診者所搭乘的班機已經起飛。

東加位在紐西蘭東北方，人口約10.6萬人。依據「用數據看世界」（Our World in Data）網站統計，東加人民約31%已完整接種疫苗，48%的人至少施打1劑疫苗。該國因實施邊境管制措施，除獲批准者，禁止所有外國公民入境，這也連帶保護該國免於疫情肆虐，但由於醫療衛生體系資源不足，一旦病毒擴散，將面臨巨大挑戰。

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