備戰台中補選　林靜儀談「選民服務」籲：思考永續發展建設

▲林靜儀透過南投選民服務經驗談選服構想。（圖／翻攝林靜儀臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

基進黨立委陳柏惟遭罷免，民進黨台中市黨部證實確定將由民進黨前立委林靜儀參加補選。林靜儀29日表示，許多為地方建立長遠的資源、不立即也不是針對個人利益的選民服務常容易被忽略，應思考我們還能為了還沒有投票權的「選民」、還沒有出生的孩子們，建立營造出什麼，長長久久、永續發展的「建設」。

林靜儀透過臉書表示，什麼叫做「地方服務」？沒有錯，為民眾協調各種法規衝突或是資源補助，是非常重要的地方服務、選民服務；「我總是告訴對政治有興趣與熱情的年輕人說，不要誤解了協商，也不要窄化了選民服務」。因為協調行政部門讓民眾的需求獲得解決，是民意代表的工作之一。

林靜儀認為，選民服務最顯而易見、獲得選票支持的，是個人性的選民服務，這也是大家常常說「因為選民服務做得好，所以選票很穩固」；這是事實，也非常合理，因為台灣人個性淳厚，別人幫忙過你，投票時當然沒有疑慮。可是有些是很久之後才能看見的「選民服務」，是在這種脈絡下，容易被忽略、或是選擇不做的「選民」服務；就是為了地方建立長遠的資源、並不立即也不是針對個人利益的服務。

林靜儀回顧，「2016年至2020年我雖然是醫療背景與性別議題的不分區立委，但是黨中央賦予我和團隊服務南投的任務」。南投縣因為長期地方執政者的視野，以及農業與交通等未能妥善建立系統支持的情況下，是個人口流失、資源缺乏的縣市；尤其在馬政府時期為了選舉所決策的「中興新村中部科學園區」，因為缺乏足夠高度與廣度的規劃，反而使中興新村逐漸沒落。

林靜儀強調，有沒有年輕人想要回來這個美麗的地方耕耘？有，很多。但是錯置的資源、匱乏的交通資源、不適當的法規限制，這個地方讓有心經營的年輕人進不來，只能坐看它一直黯淡下去。中興新村跟台北市一樣大，這麼一塊完整的場域，當時的管理模式已經到了很多人（包括南投縣府）覺得「乾脆讓它荒廢到底然後剷平」的地步。

林靜儀表示，「我和我當時在南投的團隊，與還願意在中興新村蹲點的團隊、年輕人、產業，一起跟中央政府溝通、協調、提出方案，在2020年我已經卸任立委後的半年多，省府日常散策的夥伴告訴我，產業聚落開始一盞一盞亮起燈來」。

林靜儀認為，對政治人物來說，立即的、對象明確的「選民服務」與「建設」，是受到肯定與支持最快最有用的工作；但是對更多有心為了國家與土地、人民未來的政治人物來說，花很長的時間、很多的心血，在任期結束前都還看不到成果的工作，或許是我們心中另一種非常重要的「選民」服務，即使最後能使用到、受益的人，早已不是自己的「選民」，而且他們根本不會知道，當時有哪些人為此努力過。

林靜儀強調，「這是我對政治工作者選民服務的思考」。立即的、個人利益的選民服務得做，但是也值得跟「選民」一起思考，我們還能為了還沒有投票權的「選民」、還沒有出生的孩子們，建立營造出什麼，長長久久、永續發展的「建設」。