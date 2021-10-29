　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

備戰台中補選　林靜儀談「選民服務」籲：思考永續發展建設

▲▼林靜儀透過南投選民服務經驗談選服構想。（圖／翻攝林靜儀臉書）

▲林靜儀透過南投選民服務經驗談選服構想。（圖／翻攝林靜儀臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

基進黨立委陳柏惟遭罷免，民進黨台中市黨部證實確定將由民進黨前立委林靜儀參加補選。林靜儀29日表示，許多為地方建立長遠的資源、不立即也不是針對個人利益的選民服務常容易被忽略，應思考我們還能為了還沒有投票權的「選民」、還沒有出生的孩子們，建立營造出什麼，長長久久、永續發展的「建設」。

林靜儀透過臉書表示，什麼叫做「地方服務」？沒有錯，為民眾協調各種法規衝突或是資源補助，是非常重要的地方服務、選民服務；「我總是告訴對政治有興趣與熱情的年輕人說，不要誤解了協商，也不要窄化了選民服務」。因為協調行政部門讓民眾的需求獲得解決，是民意代表的工作之一。

林靜儀認為，選民服務最顯而易見、獲得選票支持的，是個人性的選民服務，這也是大家常常說「因為選民服務做得好，所以選票很穩固」；這是事實，也非常合理，因為台灣人個性淳厚，別人幫忙過你，投票時當然沒有疑慮。可是有些是很久之後才能看見的「選民服務」，是在這種脈絡下，容易被忽略、或是選擇不做的「選民」服務；就是為了地方建立長遠的資源、並不立即也不是針對個人利益的服務。

林靜儀回顧，「2016年至2020年我雖然是醫療背景與性別議題的不分區立委，但是黨中央賦予我和團隊服務南投的任務」。南投縣因為長期地方執政者的視野，以及農業與交通等未能妥善建立系統支持的情況下，是個人口流失、資源缺乏的縣市；尤其在馬政府時期為了選舉所決策的「中興新村中部科學園區」，因為缺乏足夠高度與廣度的規劃，反而使中興新村逐漸沒落。

林靜儀強調，有沒有年輕人想要回來這個美麗的地方耕耘？有，很多。但是錯置的資源、匱乏的交通資源、不適當的法規限制，這個地方讓有心經營的年輕人進不來，只能坐看它一直黯淡下去。中興新村跟台北市一樣大，這麼一塊完整的場域，當時的管理模式已經到了很多人（包括南投縣府）覺得「乾脆讓它荒廢到底然後剷平」的地步。

林靜儀表示，「我和我當時在南投的團隊，與還願意在中興新村蹲點的團隊、年輕人、產業，一起跟中央政府溝通、協調、提出方案，在2020年我已經卸任立委後的半年多，省府日常散策的夥伴告訴我，產業聚落開始一盞一盞亮起燈來」。

林靜儀認為，對政治人物來說，立即的、對象明確的「選民服務」與「建設」，是受到肯定與支持最快最有用的工作；但是對更多有心為了國家與土地、人民未來的政治人物來說，花很長的時間、很多的心血，在任期結束前都還看不到成果的工作，或許是我們心中另一種非常重要的「選民」服務，即使最後能使用到、受益的人，早已不是自己的「選民」，而且他們根本不會知道，當時有哪些人為此努力過。

林靜儀強調，「這是我對政治工作者選民服務的思考」。立即的、個人利益的選民服務得做，但是也值得跟「選民」一起思考，我們還能為了還沒有投票權的「選民」、還沒有出生的孩子們，建立營造出什麼，長長久久、永續發展的「建設」。

►花799元就有睡在雲朵上的fu

ET快訊
韓女團成員宣布結婚！嫁大6歲企業家　甜蜜婚紗曝光
590萬買到台中凶宅！　投資客再+400萬喊賣
麥克雞塊「1吃法」太前衛！網爆喊邪教　他驚呆：我不孤單吧
賈永婕愛犬遭咬四個大洞！　對方飼主「1句話」讓她爆氣
入夜瞬間「掉10°C 」！　下周回暖時間點出爐
「茶妹一天尬3人」月收入驚呆！5萬男完事後傻了：養得起嗎
特斯拉Model 3全面漲價！　台灣都變貴了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍轟城中城調查！「球員兼裁判」誰都不用負責　綠籲尊重專業

蔡英文「失言」證實美軍在台？　前外交官：是台美放訊息嚇阻中共

北市府稱曾約拜會遭拒　林穎孟四聲明怒轟：移花接木行為卑劣至極

北市府爆用「中國製」資源回收麻布袋　環保局：未來優先使用MIT

城中城僅點名2局處有行政疏失　她看完報告懂了「超完美切割」

備戰台中補選　林靜儀談「選民服務」籲：思考永續發展建設

春節集中檢疫改居家隔離？　陳時中：基本上沒辦法全部放

城中城46死行政調查公布「陳其邁沒到場」　召集人：不希望他來

機師猝死曝地獄班表　鄭麗文喊「居檢不派飛」：不能犧牲機組員健康

陳時中稱「用聞的」可查陪侍假扮客人　葉毓蘭：這句話充滿性暗示

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

貼身熱舞！職業猛男月入10萬↑ 正妹體驗性感絕技嗨喊「好刺激」

6歲女兒被吻！坦白供出金髮小男友　爸吃醋崩潰狂「身家調查」：別肖想

余文樂開箱工作室！Q兒正臉曝光　王棠云素顏遭虧「照片都是騙人的」

哭了！騎新車到彰化139縣道兜風　他收「16張罰單」至少噴19200元

劉冠廷《詭扯》全裸「整副放到襪子裡」　爆侯彥西亂貼露毛：快笑死怎麼演

藍轟城中城調查！「球員兼裁判」誰都不用負責　綠籲尊重專業

蔡英文「失言」證實美軍在台？　前外交官：是台美放訊息嚇阻中共

北市府稱曾約拜會遭拒　林穎孟四聲明怒轟：移花接木行為卑劣至極

北市府爆用「中國製」資源回收麻布袋　環保局：未來優先使用MIT

城中城僅點名2局處有行政疏失　她看完報告懂了「超完美切割」

備戰台中補選　林靜儀談「選民服務」籲：思考永續發展建設

春節集中檢疫改居家隔離？　陳時中：基本上沒辦法全部放

城中城46死行政調查公布「陳其邁沒到場」　召集人：不希望他來

機師猝死曝地獄班表　鄭麗文喊「居檢不派飛」：不能犧牲機組員健康

陳時中稱「用聞的」可查陪侍假扮客人　葉毓蘭：這句話充滿性暗示

馬斯克坐穩全球首富！　謝金河：臉書改名也難追上特斯拉

性感歌姬「全身透視裝」辣出天際！　S曲線下內衣褲看光沒在怕

中信盃黑豹旗／稻江轉木棒首場扣倒勝　要讓科班都害怕

鴻海旗下工業富聯公布前三季財報　淨利年增25％

遞延買氣出籠　信義房屋Q3營收年增47.24%

換臉之亂》張琬平／建立下架機制　全面規範Deepfake

桃猿拚打季後賽　曾豪駒：就看這一波對戰　

展現農村慢生活！台東電光社區金牌農村競賽勇奪銅牌

選菁英代表國家隊！全國自由車公路錦標賽　千名好手台東競輪

「30公分超大一根」完全入體…30歲男衝醫院羞吐原因　醫夾到崩潰

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

後備軍人注意！明年起「1年1召14天」

傳遷籍出戰立委補選　林靜儀晚間回應

戴瑋姍PO文　眼睛哭得紅紅的

蔡英文變身觀光大使　帶CNN赴萬華大啖魷魚羹　

林靜儀出戰台中補選　游盈隆估「勝算微乎其微」

快訊／春節後放寬邊境？　陳時中：有逐步開放計劃

林靜儀10大金句　藍青年：女版陳柏惟

美軍秘密協訓20年　因亞太局勢浮上檯面

中二補選呼聲高　林靜儀：我絕不是陳柏惟替代品

逼侯友宜表態譴責共機擾台　網灌爆何博文臉書

快訊／蘇貞昌裁示：11／2起KTV免戴口罩、八大行業逐步解封

國台辦稱「不計成本打擊台獨」　陸委會回應

蔡英文證實美軍駐台後　2架次共機擾台！我軍廣播驅離

「若發生事故台灣去掉一半」　蘇貞昌：核四重啟騙人的

更多熱門

相關新聞

林靜儀出戰台中補選　游盈隆估「勝算微乎其微」

林靜儀出戰台中補選　游盈隆估「勝算微乎其微」

藍綠備戰台中第二選區補選，民進黨台中市黨部證實確定將由前立委林靜儀參加補選。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（29）日接受廣播訪問表示，林靜儀接受這個挑戰很有勇氣，但勝算幾乎微乎其微，不如換前台中市長林佳龍可能會更好。

陳柏惟存款剩100多萬！告別立院騎車回台中　大唱和惡勢力來對抗

陳柏惟存款剩100多萬！告別立院騎車回台中　大唱和惡勢力來對抗

直擊／立委同事齊喊「3Q加油」　陳柏惟感動搓眼

直擊／立委同事齊喊「3Q加油」　陳柏惟感動搓眼

陳柏惟騎腳踏車「一日北中」　離開立院後待在台中

陳柏惟騎腳踏車「一日北中」　離開立院後待在台中

卸任後組「電競促進會」　陳柏惟：做完想做的事

卸任後組「電競促進會」　陳柏惟：做完想做的事

關鍵字：

林靜儀陳柏惟

讀者迴響

熱門新聞

峮峮深夜淚眼道歉！

丟丟妹25歲「未婚懷孕」正式決裂爸爸！

砂石車不滿妹妹鑽車「頂她屁股2下」倒地　家屬哭求畫面

臉書真的改名了！祖克柏宣布：Meta

王必勝正宮是「美魔女理事長」　同行揭容忍小三原因

全聯限時3週衛生紙、泡麵買1送1

美國「百萬流量喜劇網紅」逝世得年22歲

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

「地方創生券」第3週號碼出爐！　9組幸運兒500元入袋

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

第三週加碼券抽完了　所有中籤號碼一次看

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面