陳柏惟「破風前行」騎回台中　告別立院大唱：要和惡勢力來對抗

▲陳柏惟今天騎腳踏車回台中。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進前立委陳柏惟卸任後首日展開「破風前行繼續勇敢」行程，29日中午從立法院出發，將騎著腳踏車一路南下回到台中選區，多名粉絲和立委同事為他送行、表達不捨，民進黨立委鄭運鵬更贈送「無敵鐵金剛」口罩，集體大合唱「我們是正義的一方，要和惡勢力來對抗」，讓送別場面顯得相當歡樂。

陳柏惟今天中午受訪說，他在今天離開立法院，將一路騎腳踏車到台中，象徵「落腳台中」，短期內沒有其他目標，將會盡到對選區的責任，協助台中第二選區1月9日補選，「全力以赴」。

民進黨立委郭國文、莊競程、王美惠、賴惠員、鄭運鵬、許智傑等人今天都到場相挺，為陳柏惟送行，郭國文說，他與陳柏惟一樣，都曾經短時間內經歷兩場立委選戰，希望未來仍有機會當同事，因此決定陪他騎腳踏車出發；鄭運鵬則贈送「無敵鐵金剛」口罩，集體大合唱卡通主題曲「我們是正義的一方，要和惡勢力來對抗」。

媒體也問及，陳柏惟短期內沒有工作，未來收入如何兼顧？陳說，做政治工作還是要想辦法做組織、做經營，黨部還有一點點政黨補助款，會從一個基層黨工、組織部專員開始做起，現在存款還剩下100多萬元。

陳柏惟表示，他想要跟年輕的政治工作者講，有句話叫「All politics is local」，他詮釋為「所有政治都是地方、本土的」，政治工作者應該用腳下去走、用眼睛去看、用身體去感受，才是最基礎的工作。

至於過去曾稱中二選區要穿防彈衣才能選，是否為傳聞將代表綠營出戰的前立委林靜儀感到擔憂？陳柏惟說，他那邊就有防彈衣，但是應該不需要拿防彈衣送給她。