民進黨立委力挺組「電競促進會」　陳柏惟：做完想做的事

▲民進黨立委力挺陳柏惟（中）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

遭罷免的台灣基進立委陳柏惟29日在立法院舉行最後一場記者會，宣布成立「立法院台灣電子競技政策促進會」，無黨籍立委林昶佐與超過10名民進黨立委到場相挺齊喊「電競加油、台灣加油、3Q加油」；擔任促進會「創會會長」的陳柏惟會前受訪說，他從國中開始接觸電動玩具，一直有在關心電競產業發展，希望把原本想做的事情做完。

中選會28日公告陳柏惟罷免案投票通過，並確定補選日期為明年1月9日。已經解職的陳柏惟今天與林昶佐、民進黨立委范雲、許智傑、莊瑞雄、趙天麟、蔡易餘、賴品妤、王美惠、林宜瑾、楊曜、莊競程、蘇巧慧等人舉行最後一場在立法院舉辦的「立法院台灣電子競技政策促進會」成立大會，由陳柏惟擔任創會會長，並邀請實況主「丁特」薛弘偉、台灣電競協會創會理事長施文彬、大壞蛋影像顧問總監林緯昇擔任顧問。

陳柏惟會前被媒體問及是否以「前榮譽會長」身份出席成立大會，笑說他沒有特別想過頭銜的問題，只是把原本想做的事情做完，他本來一直有關心電競產業發展，前陣子國家隊出國比賽，也協助溝通打疫苗事宜，「時程本來就規劃在今天，只是不知道會發生（被罷免）這件事。」

陳柏惟說，他從國中就開始接觸電動玩具，當時電競選手曾政承代表台灣拿下世紀帝國世界冠軍，一路走了20幾年到現在，還有很多方向可以努力；電競與體育發展區別是三角形與倒三角形，電競在台灣也仍有很大的發展空間。

由於陳柏惟立委職務已被解除，無法擔任會長職務，林昶佐會中還開玩笑說，本來不想要選會長，但是同仁告訴他依照規定還是必須選出會長，因此未來將擔任促進會會長職務，繼承陳柏惟的「遺志」，引發會中哄堂大笑。

擔任促進會秘書長的范雲也開玩笑說，為了兼顧世代平衡，她也加入促進會，不過她小時候只有打過「小精靈」，希望未來不管在電競產業或台灣發展，可以繼續與陳柏惟一起打拼。

此外，陳柏惟會中談及，台灣電競產業早已在國際社會發光發熱，不管是軟硬體設備，或是觀眾、玩家數量，都有極大市場潛力，但在國內卻要面臨電競法規不足、政策保障不周全的窘境，讓他感到相當可惜；且台灣電競環境、選手薪資福利與國外相比，仍存在極大差距，而「立法院台灣電子競技政策促進會」成立目的，即是讓台灣能留下優秀的電競選手，而非遠赴國外發展，期許本次促進會的成立，能協助反映業界的聲音、並敦促台灣政府單位制定務實政策，有效增進台灣電競團體與國際電子競技產業於軟硬體、媒體及賽事間的交流與合作工作。

▲陳柏惟宣布成立「立法院台灣電子競技政策促進會」。（圖／記者屠惠剛攝）