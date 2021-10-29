直擊／立委同事喊「3Q加油」　陳柏惟感動搓眼、林昶佐要「繼承遺志」

▲陳柏惟伸手擦拭眼角。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

已卸任的台灣基進立委陳柏惟29日在立法院舉行最後一場記者會，宣布成立「立法院台灣電子競技政策促進會」，無黨籍立委林昶佐與超過10名民進黨立委到場相挺齊喊「電競加油、台灣加油、3Q加油」，陳柏惟一度伸手扶眉心、擦眼角；林昶佐也開玩笑說，本來想讓陳當「永遠的委員長」但是不行，因此將繼承他的「遺志」和意志。

陳柏惟今天與林昶佐、民進黨立委范雲、許智傑、莊瑞雄、趙天麟、蔡易餘、賴品妤、王美惠、林宜瑾、楊曜、莊競程、蘇巧慧等人舉行最後一場在立法院舉辦的「立法院台灣電子競技政策促進會」成立大會，由陳柏惟擔任創會會長，並邀請實況主「丁特」薛弘偉、台灣電競協會創會理事長施文彬、大壞蛋影像顧問總監林緯昇擔任顧問。

林昶佐會中開玩笑說，今天最重要的是創會會長陳柏惟，本來大家覺得不要選出一個會長，讓陳柏惟當「永遠的委員長」，但是同仁說還是必須有名義上的會長，所以他將延續陳柏惟的「遺志」和意志，推動電競產業發展。

陳柏惟會前被媒體問及是否以「前榮譽會長」身份出席成立大會，笑說他沒有特別想過頭銜的問題，只是把原本想做的事情做完，他本來一直有關心電競產業發展，前陣子國家隊出國比賽，也協助溝通打疫苗事宜，「時程本來就規劃在今天，只是不知道會發生（被罷免）這件事。」