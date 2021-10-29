林靜儀出戰台中補選　游盈隆估「勝算微乎其微」改派「他」更好

▲林佳龍、林靜儀 。（合成圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

藍綠備戰台中第二選區補選，民進黨台中市黨部證實確定將由前立委林靜儀參加補選。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（29）日接受廣播訪問表示，林靜儀接受這個挑戰很有勇氣，但勝算幾乎微乎其微，不如換前台中市長林佳龍可能會更好。

游盈隆表示，基進黨因為這次的罷免案，輸掉在立法院唯一的一席，如果在最後關頭民進黨願意伸出援手，可能改變狀況，所以現在「基進黨可能會有一種被民進黨放鴿子的感覺。」

游盈隆認為，民進黨應該要尊重基進黨要推出誰來補選，但現在強制塞一個人林靜儀，其實她素質不錯表現很好，「但她是蔡英文的人嘛，是蔡英文的意志灌下去，要林靜儀去選。」

游盈隆分析，「如果換林佳龍去可能會更好，不是壞事，反正他也沒事幹」，他可能帶來更大的聲勢，但是蔡英文還是用自己的人馬呼應地方大老呼聲，順水推舟推出林靜儀。

因此，游盈隆說，林靜儀就英系立委來說，「接受這挑戰很有勇氣，因為面對一個勝算微乎其微的補選，還要上場打這場硬仗，除非有很強的使命感，否則是不能的事情。」

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