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22香腸神豬建醮上桌　單隻40台斤造價7千

▲彰化埔心五龍宮建醮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化埔心五龍宮建醮「香腸神豬」。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化埔心鄉五龍宮為了慶祝30周年建醮大典，將米雕藝術「巨龍」、及一隻超過2千台斤的大豬公，最特別的還有超過22頭壯觀的「香腸神豬」將於明日下午登場，澎湃的展現在眾人的眼前，有人說香氣四溢又紅通通的，真的超喜氣，原來這都是來自廟方主委的創意，祈求來年風調雨順，民眾安康。

▲彰化埔心五龍宮建醮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化埔心五龍宮建醮「巨龍」。（圖／翻攝自「五龍宮」臉書）

五龍宮指出，這次建醮，是為了慶祝建廟30周年，同時也是疫情過後舉辦的第一場活動，幾乎全鄉都動起來了，時間從農曆9月21日至明(25)日，最吸睛「巨龍」米雕，是由全國米農大賽冠軍大師的大作，展現龍騰雲駕霧的力與美，同時也是藝術文化的傳承。

另外黃姓主委為了環保與衛生，將往年傳統建醮使用的神豬，全改為「香腸神豬」，先用保麗龍豬打底，豬身全鋪上豬肉香腸，再用竹籤固定，一隻造價7千元，須用到40台斤的香腸，總共有22隻，非常壯觀。

▲彰化埔心五龍宮建醮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

除此之外，還有1600多桌的連桌，還有民眾自備的供品等等，廟方表示，明日將進入整個典禮最高潮，下午開香後還有一系列的慶祝活動，而神豬香腸也會在會後分食給鄉親，都歡迎民眾到場參加。

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