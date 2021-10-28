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彰化台61線聯外道路工程生變　「釘子戶」抗議：土匪政府

▲地主抗議。（圖／記者唐詠絮攝）

▲台61線施工出現釘子戶。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化又出現釘子戶！芳苑鄉台61線與台17線交界處，正在進行聯外道路工程，卻有1間「農村合作社」堵在中間，上午地主手持一紙「建照」，與70餘名農民聚集在此掛白布條抗議「政府帶頭違法」、「土匪政府」，希望能取得公平正義。

▲地主抗議。（圖／記者唐詠絮攝）

▲地主洪紳富(右)抗議。

最近芳苑海空步道爆紅後，沿著台61線要往台17線的路口就可以看到這2棟掛著白布條的建築，地主洪紳富2018年用75萬法拍價買下這塊75坪的農地，年底取得使用執照，這連同購置相關設備及機具共花費1,270萬元，用來建設成「三林港社區合作社」，作為農村交易中心。

▲地主抗議。（圖／記者唐詠絮攝）

▲台61線彰化聯外道路。

洪紳富說，當初在申請建照時，相關單位沒有跟他提出這已經是台61線聯外道路，要不然他也不會毅然決然撒錢蓋房子，等到知道時為時已晚。

最令洪紳富不解的明明建築一邊就有空地，工程單位造路可以從旁經過，為何一定要拆他的房子，為何申請建築使用執照時相關單位也沒有提及地將被徵收，更剝奪農民的生計，這一連串的問號，讓他這2年來不斷的打官司訴訟，但始終無解。

▲地主抗議。（圖／記者唐詠絮攝）

今年8月間開過一次地價評議委員會，得知這塊土地連同建物徵收只有價值200多萬元，洪紳富氣憤的說，「真的不值啦，也不服氣」，又聽說相關單位將「先斬後奏」，將於這2天來動工拆除，更是使得一大票農友忿忿不平高喊，「一定要捍衛生存權」。

▲地主抗議。（圖／記者唐詠絮攝）

這條道路總長3.7公里，從台61線往東經台17線至彰123線止，從今年6月30日動工至2022年2月9日完工，後方50米道路都已經剷平開始施作，只剩這棟釘子戶就杵在中間，令監造單位非常頭痛，希望第二次地價評議委員會，地主能站在重視國家重大建設立場，能協調出結論，要不然恐怕因此會延誤施工。

▲地主抗議。（圖／記者唐詠絮攝）

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