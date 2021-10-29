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彰化外海爆船難！幸運號貨輪傾斜要沉了　海巡油門一拜救７人

▲彰化外海外籍貨輪進水，海巡救援。（圖／海巡署提供）

▲彰化外海外籍貨輪進水，海巡救援。（圖／海巡署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

1艘獅子山籍雜貨輪「幸運」號，昨(28)日傍晚行駛到彰化外海時，船艙進水導致船身傾斜，在大浪中載浮載沉情況危急，海巡署第四巡防區指揮部接獲訊息後，火速派遣巡防艇、及空中勤務總隊直升機備便加入救援行列，順利將船上7名船員接駁返回台中港，所幸船員並無大礙。

▲彰化外海外籍貨輪進水，海巡救援。（圖／海巡署提供）

這起事件發生在昨(28)日下午16時38時，海巡署巡防區指揮部塭仔北雷達操作員發現1艘獅子山籍雜貨輪「幸運」號，航行方向迂迴有異非前往台中目的港，再三與航務中心確認該船甫發遇險信號後確認待援，該船因大艙進水導致船身傾斜20度，有沉船危險，海巡署第4巡防區指揮部接獲訊息後立即成立應變中心，調派艦隊分署台中海巡隊巡防艇及中部機動海巡隊台北艦馳援，另申請空中勤務總隊直升機備便加入救援行列。

▲彰化外海外籍貨輪進水，海巡救援。（圖／海巡署提供）

巡防艇艇抵達現場後，發現船身已傾斜25度，船長決定棄船，遂立即靠近接駁7名船員，當時海象惡劣，浪高3～5公尺，海巡艇接近時船身上下起伏搖晃丶碰撞劇烈，終全數安全救援並載返台中港海巡隊碼頭，經量測7名船員體溫均正常，續聯繫疾病管制署中區管制中心進行相關檢疫事宜，另該船仍錨泊於彰化外海，已由中部航務中心發布礙航通報，並由台北艦留原海域實施戒護任務。

▲彰化外海外籍貨輪進水，海巡救援。（圖／海巡署提供）

海巡署呼籲，請海上作業船舶航經該海域務必注意航行安全，另民眾若於岸際及海域發生任何危安情事，請利用「118」免費報案電話，海巡署及相關單位將派員立即前往處理。

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