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社會 社會焦點 保障人權

高雄城中城火調報告今將出爐　彰化喬友大樓拖4個月沒下文

▲喬友大樓大火。（圖／ETtoday資料照，以下同）

▲喬友大樓大火。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

高雄城中火警，造成46人死亡的慘劇，火調報告將於今日完成，反觀彰化喬友大樓火災，至今已經過4個月，遲遲等不到真相，昨天縣議員吳韋達在議會縣政質詢時質疑，縣府態度是能躲就躲，對真相避而不談，問到任何事情就是以「偵查不公開」為藉口，事實是消防局早已將相關資料送給中央，由中央公布。

吳韋達指出，至今已經四個月了，要不是高雄發生城中城大火，恐怕喬友大樓大火也會被國人淡忘，更直指火場一開始火災在2樓，推估火勢藉由2、3、4樓的內部電扶梯向上竄燒，三樓以前為KTV包廂，充滿易燃板材與泡綿，接著就全面燃燒，花了近5個小時才有辦法撲滅，偏偏3、4樓的防火門損毀甚至不見，大量濃煙與高溫就藉由門口向上竄，也因此，消防員無法藉由梯間攻上去，民眾也無法下來。

▲喬友大樓大火。（圖／ETtoday資料照，以下同）

▲喬友大樓大火相關單位調查。（圖／ETtoday資料照）

從喬友大樓發生大火至今，吳韋達也反覆觀看大火現場的許多影片，他表示，濃煙從2、3樓往上竄，上面防疫旅館居民手足無措，無法清楚判斷跑還是不該跑，最後9樓的民眾嗆死了4個，其中一位還為消防員。

吳韋達聯繫罹難與受傷者家屬，調查相關通聯記錄，樓上受困者心裏壓力非常大，樓下家屬也不好過，通聯記錄是每兩三分鐘拼命聯繫，很感慨是有罹難者最後遺言也無法好好陳述，旅館房間充滿濃煙，一位重傷者對太太說「我死了，妳那邊好好顧好」，令人感慨。

▲喬友大樓大火。（圖／ETtoday資料照，以下同）

吳韋達強調，如果彰化縣當初能公布火災調查報告，就有機會喚醒全國各地對於大樓消防管理安全的重視，或許也就不會發生城中城大火，至於彰化火調報告真相，消防局表示，一旦火場有消防人員殉職，依規定必須將相關資料提供給中央，並交由中央組成災害事故調查委員會來調查公布。

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