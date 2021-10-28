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社會 社會焦點 保障人權

慘了！他騎新車到彰化139縣道兜風　30天收16張罰單

▲彰化139縣道測速桿。（圖／彰化縣警局提供）

▲18歲男到彰化139縣道兜風被拍16張超速罰單。（圖／彰化縣警局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化139縣道2支測速桿大發威！1名林姓男子(18歲)剛拿到新駕照，滿心歡喜騎著剛買的新機車，揪好友一起到139縣道大彰路來回騎車兜風，沒想到這一騎竟被狂拍16張超速罰單，張張皆超出限速40公里，家人看到罰單後氣得跳腳，若以每一張開罰1,200元起跳，共將開罰19,200元。

▲▼ 彰化 。（圖／民眾提供）

▲有民眾騎車到彰化139縣道被開10張罰單。（圖／民眾提供）

有「最陰死亡彎道」封號的彰化139縣道降速限為40K，為了減緩車禍事故發生率，今年4月6日開始在20K處啟用測速照相，有鄉民1個月狂收10張罰單，也有民眾只超速3公里也被取締。
如今這名林姓男子今年8月20日考取機車駕照，22日當天騎機車在139縣道被2支測速桿拍到5次超速，9月11日又被拍了6次，9月20日中秋節再被拍5次違規超速，總計共被狂拍16次。

▲彰化139縣道測速桿。（圖／彰化縣警局提供）

▲民眾騎著機車來回139線，被拍8張超速罰單。

有民眾說，他因為工作上下班必須來往139縣道，只要一個不留神，油門一催，儀錶板馬上跳超過40K，馬上將速度放慢，經常為了不能「超速」，搞得精神耗弱，至今共被這2支測速桿拍到十多次違規超速，大傷荷包。

▲彰化139縣道測速桿。（圖／彰化縣警局提供）

▲彰化139縣道測速桿。

交通隊長林世明指出，139線路段實施固定式、移動式測速照相，今年1月至9月底共取締2萬122件違規超速，與去年相比，車禍比例整體下滑27%。除了該名林姓男子1個月內收到16張超速罰單，另外還有4人各收到10張罰單。

▲彰化139縣道測速桿。（圖／彰化縣警局提供）

▲有民眾超速自撞路樹亡。（圖／ETtoday資料照）

林世明同時提醒用路人，139線交通事故主要肇因為超速違規及壓車等不當駕駛行為，取締處罰並不是目的，最重要是希望駕駛人都能遵守速限規定行駛，落實交通安全為首要目標，顯見仍有多數駕駛人無視速限規定超速行駛，輕忽超速可能帶來肇事危險。

▲彰化139縣道測速桿。（圖／彰化縣警局提供）

▲辛苦的員警漏夜在139縣道值勤維安。（圖／民眾提供）

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