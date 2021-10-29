台南麻善大橋女子溺水　消防人員29日上午找到人！

▲台南市麻豆區麻善大橋27日下午溺水女子，消防人員於29日上午尋獲其遺體，目前由警方報請檢察官相驗中。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆區麻善大橋27日下午4時32分許，傳出有1名女子疑溺水，台南市消防局據報，連日派員以水巡及路巡方式，經歷近2天的搜尋，29日上午發現該名溺水的45歲女子，惟人已死亡，遺體經打撈上岸，目前由檢警調查處理中。

台南市消防局於27日下午4時32分許據報，台南麻豆區麻善大橋傳出有人溺水，馬上出動第二大隊所屬消防分隊人員前往搶救，大批消防人車到達現場，並依據目擊者指稱之「落水點」以2艘救生艇下水進行巡搜，此外也出動空拍機協助擴大搜尋水面，希望能儘速救援，惟一直未有所獲。

消防人員於28日、29日均派員持續採水巡及路巡方式搜尋該名溺者，直到29日上午9時多，終於在下游北岸約400公尺處，尋獲該名溺水女子，惟人已死亡多時，即將其遺體打撈上岸。初步了解，溺水者經家屬指認，係45歲女子，疑因久病不癒而溺水，目前交由警方報請檢官相驗，調查處理中。

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