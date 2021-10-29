　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南麻善大橋女子溺水　消防人員29日上午找到人！

▲台南市麻豆區麻善大橋27日下午溺水女子，消防人員於29日上午尋獲其遺體，目前由警方報請檢察官相驗中。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市麻豆區麻善大橋27日下午溺水女子，消防人員於29日上午尋獲其遺體，目前由警方報請檢察官相驗中。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆區麻善大橋27日下午4時32分許，傳出有1名女子疑溺水，台南市消防局據報，連日派員以水巡及路巡方式，經歷近2天的搜尋，29日上午發現該名溺水的45歲女子，惟人已死亡，遺體經打撈上岸，目前由檢警調查處理中。

▲台南市麻豆區麻善大橋27日下午溺水女子，消防人員於29日上午尋獲其遺體，目前由警方報請檢察官相驗中。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局於27日下午4時32分許據報，台南麻豆區麻善大橋傳出有人溺水，馬上出動第二大隊所屬消防分隊人員前往搶救，大批消防人車到達現場，並依據目擊者指稱之「落水點」以2艘救生艇下水進行巡搜，此外也出動空拍機協助擴大搜尋水面，希望能儘速救援，惟一直未有所獲。

▲台南市麻豆區麻善大橋27日下午溺水女子，消防人員於29日上午尋獲其遺體，目前由警方報請檢察官相驗中。（圖／民眾提供，下同）

消防人員於28日、29日均派員持續採水巡及路巡方式搜尋該名溺者，直到29日上午9時多，終於在下游北岸約400公尺處，尋獲該名溺水女子，惟人已死亡多時，即將其遺體打撈上岸。初步了解，溺水者經家屬指認，係45歲女子，疑因久病不癒而溺水，目前交由警方報請檢官相驗，調查處理中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►花799元就有睡在雲朵上的fu

ET快訊
「王必勝正宮早知出軌！」　同行爆2大敗筆：護理師小三別有居心
獨／趙建銘等人才剛被關　他罹重病「出獄」了
峮峮淚眼道歉！「握棒方式」掀爭議：身為職棒啦啦隊感到抱歉
高雄男打完BNT　「全身爆血斑」緊急送醫
爆交往7年月給小三6萬！　王必勝臉書「留言風向一面倒」
王必勝正宮曝光！「秒診斷罕見疾病」牧師心疼：可惜嫁了渣男
快訊／洛杉磯機場出現槍手！　百名乘客「躲停機坪」避難
「買好市多中衛口罩」他打開氣炸：被雷到！　網風向一面倒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

受邀ALGOA峰會演說　徐榛蔚自豪：台灣1／4有機稻米來自花蓮

台南麻善大橋女子溺水　消防人員29日上午找到人！

樹屋鳥籠式觀景台　李啟維：可望改善並連結鹽水溪風光

「超金警」！屢次聯合阻詐守護市民財產　安平警公開表揚感謝！

新北兒藝節搶搭10月花火潮　線上觀賞奇幻草原焰火秀免卡位

瑞芳青雲殿「愛生態護眾生」　優人神鼓擊鼓舞步敬謝神農大帝

高雄駕駛開錯道！一右轉連人帶車卡樓梯…管理員笑了：40年沒遇過

新北市圖另類萬聖節　鶯哥妖鳥參一咖

雲林「紅衣大女孩」獲獎遭質疑！縣府公布拍攝地點：確實在境內

快訊／嘉義鐵道文化藝術村「百年老木房」全面燃燒

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

貼身熱舞！職業猛男月入10萬↑ 正妹體驗性感絕技嗨喊「好刺激」

余文樂開箱工作室！Q兒正臉曝光　王棠云素顏遭虧「照片都是騙人的」

劉冠廷《詭扯》全裸「整副放到襪子裡」　爆侯彥西亂貼露毛：快笑死怎麼演

安普賢嘿咻暴龍消失？家事魂大燃燒　半裸走向金高銀..她「閉眼親上去」糗大！

哭了！騎新車到彰化139縣道兜風　他收「16張罰單」至少噴19200元

受邀ALGOA峰會演說　徐榛蔚自豪：台灣1／4有機稻米來自花蓮

台南麻善大橋女子溺水　消防人員29日上午找到人！

樹屋鳥籠式觀景台　李啟維：可望改善並連結鹽水溪風光

「超金警」！屢次聯合阻詐守護市民財產　安平警公開表揚感謝！

新北兒藝節搶搭10月花火潮　線上觀賞奇幻草原焰火秀免卡位

瑞芳青雲殿「愛生態護眾生」　優人神鼓擊鼓舞步敬謝神農大帝

高雄駕駛開錯道！一右轉連人帶車卡樓梯…管理員笑了：40年沒遇過

新北市圖另類萬聖節　鶯哥妖鳥參一咖

雲林「紅衣大女孩」獲獎遭質疑！縣府公布拍攝地點：確實在境內

快訊／嘉義鐵道文化藝術村「百年老木房」全面燃燒

媽做股票賠2千萬！爸幫還債「藏饅頭山」爆瘦　他一開冰箱哭了

古林睿煬交手陳仕朋　運彩看好統一勝富邦

高雄金毛狠砍「超艾夾」2年6連犯！20萬交保逍遙中　檢警說話了

兒童疫苗「真的不用急打」！前台大醫曝隱憂：這時討論不切實際

準新娘「兩三天追一次禮金」　她怒匯2千放生！過來人反問3點

熊熊主持節目「冒一失誤舉動」！當場急道歉演藝圈前輩…氣氛糗爆

又一張「iPhone 13保護險」搶市！6張手機險一次看　3張日繳不到4元　

蘋果Q4營收低於預期「仍創新高」！　庫克示警供應問題將影響年底購物季

雲端好生活／4Q旺季台股跟著旺？ 達人說關鍵在這一條線

防城中城憾事重演　台師大開發火災應變虛擬訓練系統

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

地方熱門新聞

嘉義市百年木造平房火警

高雄駕駛開錯道！一右轉連人帶車卡樓梯

雲林「紅衣大女孩」獲獎　縣府公布地點

高雄托嬰中心虐童　11/1起停辦3個月

執行署台南分署法拍會2日登場

台南麻善大橋女子溺水找到人！

住宅警報器免費申請！

國民法官開庭可以訊問證人

樹屋鳥籠式觀景台連結鹽水溪風光

「超金警」！阻詐守護市民財產

高雄宣布釋出1萬劑BNT疫苗　供12歲以上預約

大型砂石車違規白河警動員取締

東港迎王平安祭典　「封府」千歲代天巡狩

ALGOA峰會發表演說　徐榛蔚自豪：有機全台最多

更多熱門

相關新聞

質疑主席不中立清點人數不足散會

質疑主席不中立清點人數不足散會

台南市議會總預算審查，蔡育輝認為市府選舉將屆預算浮編，要求主席王錦德裁示，請市府預算比例超過5％的局處將科目明細送議會，王錦德說預算書有寫，蔡育輝憤而提清點人數，被批評杯葛預算，民進黨26位議員只到5位，全場只有18人出席，主席王錦德宣布散會，國民黨市議會團怒批主席王錦德行政不中立。

讓學生班班有冷氣吹

讓學生班班有冷氣吹

香客強吻女童胸部　鬼扯「她自願的」下場曝

香客強吻女童胸部　鬼扯「她自願的」下場曝

媽媽工作回家　目睹3孩屍體浮在水箱

媽媽工作回家　目睹3孩屍體浮在水箱

消防五大隊辦中級救護技術員複訓

消防五大隊辦中級救護技術員複訓

關鍵字：

台南麻善大橋溺水消防人員

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹25歲「未婚懷孕」正式決裂爸爸！

臉書真的改名了！祖克柏宣布：Meta

王必勝正宮是「美魔女理事長」　同行揭容忍小三原因

砂石車不滿妹妹鑽車「頂她屁股2下」倒地　家屬哭求畫面

美國「百萬流量喜劇網紅」逝世得年22歲

好市多也會踩雷！鄉民「4款食物」絕不回購

「地方創生券」第3週號碼出爐！　9組幸運兒500元入袋

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

爆乳俏護士糾眾打死工具人　判刑定讞

二哈以為被追殺　連椅子摔進蝦池

壯世代愛愛次數太少　專家提8大好處

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

社區保全痛毆男住戶　竟因以為他是機師

新疆「小河公主」起源曝光

全聯限時3週衛生紙、泡麵買1送1ㄑㄩㄣ

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

無尊認愛阿喜！首揭密戀時間點　告白「她是我見過最好的女人」

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

吵買135萬賓士！害弟沒錢上大學 C300哥肇逃落網...維修費約20萬

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

因停車糾紛！大樓住戶怒放老鼠藥　水塔驚見「藍綠色黏稠物」飄惡臭

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面