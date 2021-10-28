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讓學生班班有冷氣吹　台南市電力系統改善及冷氣裝置將如期完成

▲台南市教育局積極推動讓學生班班有冷氣吹政策，預計年底前將可全數完成冷氣裝設，2022年各校師生皆可吹冷氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局積極推動讓學生班班有冷氣吹政策，預計年底前將可全數完成冷氣裝設，2022年各校師生皆可吹冷氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有關中央班班有冷氣、全國2022年夏天不分城鄉學生都有冷氣吹政策，台南市各中小學均積極趕工中，力拼年底前完成冷氣裝置，教育局表示，目前大環境雖缺工缺料，但電力系統改善與冷氣裝置工程在行政院、教育部及台電公司等單位的定期檢討與協助下，相關問題皆立即協調解決。

教育局指出，台南市各分項計畫的執行進度良好，各校電力系統改善進度已達65％，冷氣裝設進度亦已超過50％，預計年底前將可全數完成冷氣裝設，2022年各校師生皆可吹冷氣。

▲台南市教育局積極推動讓學生班班有冷氣吹政策，預計年底前將可全數完成冷氣裝設，2022年各校師生皆可吹冷氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局表示，為確保學校電力改善及冷氣裝設品質，教育局皆定期辦理工程督導以確保施工品質，也透過學校總務輔導團成立訪視工作小組，針對裝設之美感與施作品質進行訪視，以確保電力改善及裝設冷氣之管線配置位置，能符合品質及美感要求，讓學習環境舒適度及生活美學取得平衡。

教育局表示，電力系統改善具高度專業性，非學校行政人員及教師之專業。為提供專業支持，台灣電力公司台南區及新營區營業處特別責派區處夥伴入校陪伴協助，並協同教育局和學校共同拜會相關原物料廠商優先供料，並針對每一校群所遭遇之問題提出專業建議，讓電力系統改善計畫能順利進行。

▲台南市教育局積極推動讓學生班班有冷氣吹政策，預計年底前將可全數完成冷氣裝設，2022年各校師生皆可吹冷氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，台南市各校冷氣裝置工程，在上課期間學校皆事先與各廠商妥善排定施工時程，有廠商因超前部署，優先備料並借用學校場地暫放，讓冷氣裝設時程，不因進料而影響進度，千萬不要誤解為缺工無法施作。目前已時值秋季，民間裝設冷氣之旺季已過，廠商將可加派人力加速施工進度，各校冷氣裝設預計年底前可全數完工，明年一定可以讓學生如期吹冷氣！

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