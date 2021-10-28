香客強吻廟婆孫女胸部　鬼扯「她自願主動的」下場曝

▲台南一名女童在宮廟泡茶區玩耍時，慘遭認識的阿伯強摸胸部下體，還親吻女童胸部，事後阿伯竟辯稱沒違反女童意願。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／台南報導

台南一名楊姓男子，因與宮廟的廟婆結識，進而知道廟婆的孫女常會在宮廟中與祖母作伴，去年竟趁著女童獨自一人玩手機，強摸女童胸部和下體，甚至親吻女童胸部，累計得逞5次，後因被民眾撞見，通知女童所就讀的學校，才讓整起事件曝光。一審，法官判依法判楊男應執行有期徒刑3年6月；楊男不服上訴二審，但台南高分院審理後，認為原審量刑無誤，駁回其上訴，維持原判。

判決書指出，楊男在去年7月至8月間，在女童升小五的暑假之際，趁著女童一人在宮廟泡茶區玩手機時，強行撫摸女童的胸部和下體，期間更是親吻女童的胸部，累計共得逞5次。訊據時，楊男向檢官坦承，確實曾摸有撫摸、親吻女童胸部和下體的行為，但這一切都是女童「自願主動的」，楊男還說，儘管女童沒有說要讓他摸，那也只是她沒有拒絕。

楊男的辯護人指稱，女童後續在作筆錄時，被問到有把他的手推開？有罵過他？或是有無閃躲等動作，皆回答「沒有」；且女童在偵查中雖然一度指稱「有假裝拿東西要K他」，但被檢察官問到楊男的反應時，女童則回答「他就走掉」，因此否認楊男有違反女童意願，或強制女童的行為。

根據監視器畫面顯示，楊男把手伸進女童的衣服裡，女童期間眼睛雖然一直注視著手機，且用左手拿著手機，但一審法官發現，女童雖然無較大的反抗反應，但過程中數度皺眉，有齜牙裂嘴的表情，並數度以右手抓住楊男的右手。而在偵查過程中，女童被問到為何在過程中沒有反抗？女童回「如果沒有手機，我會假裝拿東西K他」，顯示其不只一次以行動表達其不願意被楊男所觸碰，只是楊男都刻意漠視。

一審法官認為，當楊男對女童進行強制猥褻時，現場僅有楊男與女童2人，並無其他人在場，對女童來說，在求助上有空間的阻隔，並非毫無障礙，且女童年紀尚幼，自我保護與警覺意識本就較成年人弱，當下又專注於玩手機，難以期待女童能意識到自身權益已遭到嚴重侵犯，認定本案事證明確，楊男對女童身心造成相當程度的傷害，因此不採信楊男辯護人的辯詞，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，共5罪，各處有期徒刑3年2月，應執行有期徒刑3年6月，但楊男不服，上訴二審。

台南高分院審理後指出，事發當下女童當時專注在玩手機，面對楊男突然強行撫摸之猥褻行為，內心雖感到厭惡討厭，但因女童尚為年幼，其心智及判斷力，均未臻成熟，當下要逃跑或向他人求助，均非易事，而楊男每次強行猥褻女童時，實際上均製造出使女童處於無助、而難以反抗、不敢反抗或難以逃脫之狀態，已達於妨害女童之意思自由無疑，認為原審量刑無誤，維持一審判決，駁回楊男上訴。