　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

質疑市議會審查主席不中立　台南藍軍清點人數不足散會！

▲國民黨市議會黨團書記長李中岑等人，批評王錦德主持會議嚴重偏離行政中立角色，作法讓人遺憾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨市議會黨團書記長李中岑等人，批評王錦德主持會議嚴重偏離行政中立角色，作法讓人遺憾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會總預算審查，蔡育輝認為市府選舉將屆預算浮編，要求主席王錦德裁示，請市府預算比例超過5％的局處將科目明細送議會，王錦德說預算書有寫，蔡育輝憤而提清點人數，被批評杯葛預算，民進黨26位議員只到5位，全場只有18人出席，主席王錦德宣布散會，國民黨市議會團怒批主席王錦德行政不中立。

蔡育輝指出，現在進入歲入歲出審查，去年跟今年科目預算超過5％的各局處請將預算明細送議會，明細中要交代用於何處、載明用途，明年要選舉鄰長自強活動費3千元2021年改發現金，今年又編列要帶他們市政參選經費，健保費1年也要給予65歲老人每人1千元補助，為了選舉利多大放送，公務人員差旅費反映幾十年都不調整，對公務員非常苛刻是六都最差，請主席王錦德裁示在局處審查預算前，將市府預算明細送市議會。

▲國民黨市議會黨團書記長李中岑等人，批評王錦德主持會議嚴重偏離行政中立角色，作法讓人遺憾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡育輝表示，主席王錦德說預算書裡已有寫了，蔡育輝認為主席應行政中立回應議員索取資料的議題，卻偏袒市政府，忘了立法機構是監督制衡的單位，憤而要求清點人數，主席王錦德不同意，宣布休息五分鐘。而再度開會時因為主席王錦德說，堅持清點人數的蔡育輝議員是杯葛預算，議會現場溝通協調不力，再加上主持會議的主席王錦德說了兩次杯葛預算，蔡育輝議員堅持清點人數，因執政的民進黨26位議員中只有5人出席，根本無心護預算，大會清點連同國民黨和無黨議員共18人，不到半數宣布散會。

國民黨市議會黨團書記長李中岑、議員王家貞、洪玉鳳、蔡育輝、李文俊、方一峰、李鎮國、林燕祝、蔡淑惠不滿的表示，大會主席的角色要公正而且中立，不能加入自己意見，王錦德主持會議嚴重偏離行政中立角色，既不讓市府局處將預算明細送議會，又批評祭出監督議會手段的議員杯葛預算，作法讓人遺憾。

ET快訊
台灣千檔基金績效出爐！「這四檔」報酬飆逾6成　最強是它
議員千金被逮低聲說「我懷孕了」　無保請回男友6萬交保
「最強女醫師」出戰台中立委補選！　市黨部證實了
快訊／中選會通過陳柏惟罷免　中二選區立委補選明年1月9日舉行
11／2起口罩鬆綁一次看懂！室內外運動免戴　KTV、電影院可
「籃球女孩」長大變女神！4歲下半身壓爛　21年後現況驚艷
快訊／這地方宣布每人普發500元！　20萬人可領
丈夫就在旁！　人妻夜市買章魚燒「美尻遭抓捏」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

自行車登山王挑戰賽29日登場　中橫、台14甲部分路段交通管制

台東縣府推代償墊付機制　身心障礙者申購生活輔具更便利

執行署台南分署法拍會2日登場　2013年TOYOTA RAV4很夯

質疑市議會審查主席不中立　台南藍軍清點人數不足散會！

英國在台辦事處代表鄧元翰拜會　林智堅盼科技交流

讓學生班班有冷氣吹　台南市電力系統改善及冷氣裝置將如期完成

預算編列257億歷來最高規模　林智堅：竹市建設不間斷

挑戰百萬年薪不是夢！歐日夯羅勒　「樸作良食」成立外銷聯盟

雲林防治空汙｢三化一目標｣　民眾line通報露天燃燒領獎金

數千元電話費未繳？詐騙集團假110騙個資…警救援阻詐

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

共享男友！雙胞胎姊妹生活全同步　連牙也要拔同1顆...醫生驚呆傻眼

一天好幾回！柯基姊妹羞羞臉互動 受害者倒地眼神死：馬麻不救嗎？

嬤撂狠話「抓貓回來就丟掉！」見面秒當金孫疼❤深情對唱兒歌

自行車登山王挑戰賽29日登場　中橫、台14甲部分路段交通管制

台東縣府推代償墊付機制　身心障礙者申購生活輔具更便利

執行署台南分署法拍會2日登場　2013年TOYOTA RAV4很夯

質疑市議會審查主席不中立　台南藍軍清點人數不足散會！

英國在台辦事處代表鄧元翰拜會　林智堅盼科技交流

讓學生班班有冷氣吹　台南市電力系統改善及冷氣裝置將如期完成

預算編列257億歷來最高規模　林智堅：竹市建設不間斷

挑戰百萬年薪不是夢！歐日夯羅勒　「樸作良食」成立外銷聯盟

雲林防治空汙｢三化一目標｣　民眾line通報露天燃燒領獎金

數千元電話費未繳？詐騙集團假110騙個資…警救援阻詐

東北與西南海域「塑膠微粒最多」！　環團推測漁業浮具破碎造成

好市多也會踩雷！鄉民票選「4款食物」絕不會回購：吃得好痛苦QQ

Delta後代！亞變異株「AY.4.2」入侵42國　25歲以下年輕病例暴增

小秋田犬出去玩「開心→翻白眼」拒下車　鄙視眼神笑翻8萬人

搶賺通膨財！油價走升　美國高收益債市樂

理財周刊／升息再等等

丟下水果攤不顧！毛店長「跑去看市場阿姨吃麵」　認真背影網笑噴

3歲童「乖乖吃完吐司邊」求表揚　麵包店一通電話讓媽好感動

筆記！2022武陵農場櫻花季2／12登場　散客、團客開放預約日曝光

天使紅蝦過譽？老饕揭「2高級海鮮」更不值　曝NG口感：根本噱頭

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

高雄宣布釋出1萬劑BNT疫苗　供12歲以上預約

2局長請辭　高市府公布代理人選

住宅警報器免費申請！

大型砂石車違規白河警動員取締

安平警團隊內外勤兼優

女童登武嶺高山症發　警車載下山救命

執行署台南分署法拍會2日登場

消防五大隊辦中級救護技術員複訓

女遊客登馬祖奈良遭公鹿衝撞！慘況曝光

光臨藝術節　萬聖「星際探險夜」一起來搗蛋

五倍券嘛ㄟ通　北北基6家惜食分享餐廳推優惠

許羽嬋、沈宥延當選十大傑出救護員

消費金紅包亮相　嘉義市搶攻五倍卷商機再加碼

東港迎王平安祭典　「封府」千歲代天巡狩

更多熱門

相關新聞

讓學生班班有冷氣吹

讓學生班班有冷氣吹

有關中央班班有冷氣、全國2022年夏天不分城鄉學生都有冷氣吹政策，台南市各中小學均積極趕工中，力拼年底前完成冷氣裝置，教育局表示，目前大環境雖缺工缺料，但電力系統改善與冷氣裝置工程在行政院、教育部及台電公司等單位的定期檢討與協助下，相關問題皆立即協調解決。

香客強吻女童胸部　鬼扯「她自願的」下場曝

香客強吻女童胸部　鬼扯「她自願的」下場曝

消防五大隊辦中級救護技術員複訓

消防五大隊辦中級救護技術員複訓

許羽嬋、沈宥延當選十大傑出救護員

許羽嬋、沈宥延當選十大傑出救護員

低收嬤拾荒賺10元撿發票　女大生報案：停車場壞蛋

低收嬤拾荒賺10元撿發票　女大生報案：停車場壞蛋

關鍵字：

市議會審查主席不中立台南藍軍散會

讀者迴響

熱門新聞

11/2再鬆綁　運動、拍照等5大場合免戴口罩

你中獎了嗎？第3波動滋券幸運號出爐

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

加碼券神中1500元「動滋券強運號碼曝光！」

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

「好市多299萬電視」全台最狂！郭董家也有一台

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

藝文再鬆綁！電影院開放飲食

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

女偶像當小三「20天開房16次」！

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

人夫車禍豔遇色女肉償　遭連環設局傻眼

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面