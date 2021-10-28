質疑市議會審查主席不中立　台南藍軍清點人數不足散會！

▲國民黨市議會黨團書記長李中岑等人，批評王錦德主持會議嚴重偏離行政中立角色，作法讓人遺憾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市議會總預算審查，蔡育輝認為市府選舉將屆預算浮編，要求主席王錦德裁示，請市府預算比例超過5％的局處將科目明細送議會，王錦德說預算書有寫，蔡育輝憤而提清點人數，被批評杯葛預算，民進黨26位議員只到5位，全場只有18人出席，主席王錦德宣布散會，國民黨市議會團怒批主席王錦德行政不中立。

蔡育輝指出，現在進入歲入歲出審查，去年跟今年科目預算超過5％的各局處請將預算明細送議會，明細中要交代用於何處、載明用途，明年要選舉鄰長自強活動費3千元2021年改發現金，今年又編列要帶他們市政參選經費，健保費1年也要給予65歲老人每人1千元補助，為了選舉利多大放送，公務人員差旅費反映幾十年都不調整，對公務員非常苛刻是六都最差，請主席王錦德裁示在局處審查預算前，將市府預算明細送市議會。

蔡育輝表示，主席王錦德說預算書裡已有寫了，蔡育輝認為主席應行政中立回應議員索取資料的議題，卻偏袒市政府，忘了立法機構是監督制衡的單位，憤而要求清點人數，主席王錦德不同意，宣布休息五分鐘。而再度開會時因為主席王錦德說，堅持清點人數的蔡育輝議員是杯葛預算，議會現場溝通協調不力，再加上主持會議的主席王錦德說了兩次杯葛預算，蔡育輝議員堅持清點人數，因執政的民進黨26位議員中只有5人出席，根本無心護預算，大會清點連同國民黨和無黨議員共18人，不到半數宣布散會。

國民黨市議會黨團書記長李中岑、議員王家貞、洪玉鳳、蔡育輝、李文俊、方一峰、李鎮國、林燕祝、蔡淑惠不滿的表示，大會主席的角色要公正而且中立，不能加入自己意見，王錦德主持會議嚴重偏離行政中立角色，既不讓市府局處將預算明細送議會，又批評祭出監督議會手段的議員杯葛預算，作法讓人遺憾。