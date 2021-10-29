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麥克雞塊「1吃法」太前衛！網爆喊邪教　他驚呆：我不孤單吧

▲▼麥當勞,雞塊,薯條（圖／記者劉維榛攝）

▲大部分的人吃麥當勞雞塊都是用沾的。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

對許多吃貨來說，麥當勞雞塊必沾「糖醋醬」，甚至把醬視為本體或靈魂，一定要吃一口沾一下才行。有男網友日前在《Dcard》發文「……活到現在才知道麥克雞塊是用沾的= =」，曝光自己的「獨門吃法」，討拍道「告訴我，我不是孤單的= =」。照片讓其他人都看呆「你什麼邪教？」「告訴你，你是孤單的。」

這位男網友貼出照片，只見他吃麥克雞塊時，並不是將雞塊拿起去沾醬，而是先把醬都倒在雞塊上面，「告訴我，我不是孤單的= =」，還反問其他人「不然你們是整個壓進去盒子裡面哦？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO直接「糖醋醬淋雞塊」讓網友驚呼是邪教。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，留言處驚呆狂搖頭，「這樣擠手會沾到啦」、「看來你超級孤單，要孤獨終老的那種」、「這什麼，我看了什麼」、「當然要壓好壓滿吃才好吃啊」、「我一整個驚呆欸！我完全沒想過你這種吃法」、「不是，那個醬的包裝、開口都做成方的，怎麼會以為不是用沾的？」

還有人笑噴直呼，「第一次看到有人這樣倒」、「好、好……好前衛」、「你在吃日式豬排嗎」、「小孩子才淋糖醋醬，我都淋玉米濃湯」、「我都單吃雞塊吃完再把醬shot掉」、「感覺值得一試，我入教」、「看到蘿蔔糕的錯覺」「我才是第一次看到這樣吃的哈哈哈！是在吃蛋餅嗎？」

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麥當勞雞塊糖醋醬沾醬Dcard

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