登記時1動作GG了「第三周才發現」　妹子擦肩藝Fun券：怎麼會

▲7大加碼券下周就是最後一輪抽獎，有網友現在才發現，登記時1動作GG了。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

文化部「藝FUN券」27日抽籤完畢，這周已是第三輪，只剩下最後一周，卻有人現在才發現，登記時的一個動作GG了，與加碼券擦肩而過。一位女網友在《Dcard》發文「藝FUN券中獎 但……」，說她發現自己的身分證末碼中了第三輪數位藝FUN券，結果一查驚呆「沒中了嗎？」因為她當初選擇登記紙本，整個超悲劇。

這位女網友文中貼出自己的加碼券資訊截圖，「剛剛發現中了第三輪藝fun券（數位），結果去查詢……」只見她登記了國旅券、農遊券、動滋券、客庄券、地方創生券，以及幸運中獎的「藝Fun券」，但仔細一看，她登記的卻是紙本藝Fun券，讓她驚呼「不對欸……我怎麼是登記紙本？」

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▲女網友現在才發現登記時選錯藝Fun券類型。（圖／翻攝自Dcard）

原PO這才查了藝Fun券說明，發現要抽紙本藝Fun券除了要符合五倍券資格，還要是18歲以下、65歲以上或身心障礙者才可以抽籤，「但我……18以上了……所以這樣是沒中了嗎？」她也在留言處表示不滿，「我最困惑的就是……為什麼我當初可以選紙本？（但我明明資格不符）」

貼文一出，不少苦主現身留言處，「我也是，今天收到簡訊中紙本」、「我跟你正好相反欸，我記得明明就登記紙本，中了發現自己原來登記的是數位」、「好像是第一波還是第二波的藝fun券我中了紙本的，結果才知道那個只有18歲以下和65歲以上可以用；第三波藝fun券又中，但這次是數位的（我是登記紙本），連續兩次擦肩而過。」

也有人表示，「備註寫得很清楚，自己的權益還是自己維護好」、「你本來就不在紙本的適用範圍啊！它不管抽中什麼都沒你的事」、「原po可以選到紙本的確是bug，應該要主動排除才對ㄉ（的）」、「 一開始就講得很清楚了，紙本就是給不方便使用數位的民眾登記的」、「都要最後一周了才發現自己是登記紙本，好悲劇。」