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媽做股票賠2千萬！爸幫還債「藏饅頭山」爆瘦　他一開冰箱哭了

▲▼饅頭。（圖／Pixabay）

▲爸爸為了幫媽媽還債，幾乎都吃饅頭果腹。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「別人工作為了夢想年收百萬，我工作只為了讓我爸吃頓飯。」一位男網友日前在《Dcard》發文，說媽媽出社會時意外欠債，想做股票還錢卻越賠越多，從100萬的債滾成近千萬。月收6萬的爸爸為了幫媽媽，每天只吃一餐就算了，每餐還只有一到兩顆饅頭果腹，讓偶然得知此事的原PO超心疼。

這位男網友發文「我爸月收6萬是怎麼還清我媽快2千萬的債」，文中表示，媽媽年輕時是證券營業員，一次客戶託她下單買股票，結果媽媽聽成賣，因此賠了100萬。原PO媽剛出社會就欠債，當時急了就打算借錢做股票還錢，沒想到越賠越多，到了40歲時已欠下近千萬的債。

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▲原PO媽想做股票還債，卻越欠越多。（示意圖／記者李毓康攝）

不過，這時因為結婚的的關係，原PO爸便出手幫了媽媽，「可是我媽學不會教訓，她覺得快要無債一身輕了，於是重操舊業，繼續借錢玩股票」，10年後又欠下好幾百萬，總共欠了近2千萬的錢。

男網友接著說，他出社會後因為工作很忙，大約一個月才回家一次，最近卻發現爸爸好像越來越瘦，打開冰箱還看到冷凍庫滿滿的都是饅頭。一問之下才知道，他上大學後，爸爸為了幫他繳學費，還有幫媽媽還債，比以前更加入不敷出，但不想讓原PO擔心，都還是會準備好豐盛的餐點等他回家。

而原PO現在少回家了，爸爸就幾乎餐餐都是饅頭，「他平常都只吃一餐，每餐就是一到兩顆饅頭，就這樣吃了四年」，這也讓身為兒子的原PO超心疼，「別人工作為了夢想年收百萬，我工作只為了讓我爸吃頓飯」，不禁直嘆媽媽很雷。他也在留言處透露，爸爸公司平常有免費提供午餐，不至於營養不良、餓死，但看爸爸變瘦還是讓他很難過。

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