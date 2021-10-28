在麥當勞「這樣點餐」！她一試成主顧...網點頭認同：社交障礙救星

▲麥當勞是不少上班族、學生族的飽餐的選擇之一。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

快速方便、選項多元的麥當勞，是許民眾喜愛的美食之一，不過若遇到人潮眾多，在櫃台排隊點餐就會花很多時間，就有網友分享，很喜歡使用麥當勞的「自助點餐機」，整體使用起來非常有效率，引來不少速食同好認同，但也有人抱持不同意見。

一名女網友在PTT的WomenTalk版以「我覺得麥當X的自助點餐機不錯用啊」為題發文，表示使用自助點餐機可以自己輸入、點餐很方便，用過之後覺得笑發不錯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO分享經驗舉例，以前到櫃檯點餐時，都會直接說「外帶麥香魚餐配薯條可樂」，但店員都還會再詢問配餐、飲料、內用或外帶等問題，雖然他知道應該是有SOP所以還是會配合回答，但如果是這樣點餐，還是自己去操作機器會比較有效率。

▲原PO認為麥當勞的自助點餐機好用，引起正反兩派網友討論。（圖／翻攝自PTT）

文章一出有許多網友表示認同，「超愛自助點餐機，不用講話」、「我下班不想講話會去使用」、「我覺得不錯用，可以慢慢想、慢慢點！」、「超愛用自助點餐機，可以慢慢挑」、「對有社交障礙的我來說自助點餐機很棒」、「超好用，不然每次櫃檯都超多人，都等超久」。

不過也有網友持相反意見，「優惠券跟甜心卡不能用就是半殘」、「一堆優惠都沒出現在機器上」、「看過好多人用點餐機用到一半放棄跑去櫃檯點」、「反應慢確實是致命缺陷」。