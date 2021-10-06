方仰寧揪台南郵局75經理座談　共謀阻詐大計

▲台南市警局局長方仰寧，親赴台南郵局向台南郵局轄下75個重要支局經理宣導阻詐技巧，並聽取實務意見及執行難處，共謀阻詐大計。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局局長方仰寧，6日傍晚親赴台南郵局拜會經理黃良江，向台南郵局轄下75個重要支局經理宣導阻詐技巧，並聽取支局經理實務上的意見及執行難處，加強雙方橫向聯繫，共謀阻詐大計。

郵局有儲匯及郵務運送業務，在各家金融機構中，繁雜程度相對較高，在繁雜的業務下，仍與警方密切合作攔阻詐騙，成果豐碩，據警政署統計，2020年六都攔阻詐騙件數台南市位居第一。

▲台南市警局局長方仰寧（右），親赴台南郵局拜會經理黃良江，交流防詐騙意見。

方仰寧局長懇請在座的第一線郵局主管，對民眾要解除定存、申辦網路銀行服務、提領大量現金或多次境外匯款到海外帳戶，臨櫃行員一定要提高警覺，因為這些都是詐騙集團慣用手法；另對外觀上神色慌張、談話欲言又止、四處張望、眼神閃躲及情緒躁動不安的民眾，能進一步關懷詢問，對於資金用途陳述不清明顯矛盾，一邊解約電匯一邊講手機，這是歹徒為了監控受騙民眾領款情形，進而要求被害民眾，將手機保持通話而聽從指示匯款，凡有上述情形，請各主管立即聯絡警方到場處理。

另，市警局長方仰寧提醒，政府近期將發放「五倍券」，假借「五倍券」名義衍生之詐騙手法有以下三種：第一種【假網路拍賣】社群平臺貼文表示協助預購五倍券，支付少量金額賺取更高費用。第二種【釣魚簡訊】手機收到不明簡訊，表示申請或預購身分不符，附上短網址身分驗證。第三種【解除分期付款】可能接獲不明來電指稱，五倍券申請流程出現錯誤，須利用 ATM 或網路銀行操作解除分期付款。提醒民眾提高警覺，有任何問題請直接撥打「165」反詐騙專線或向警察機關求證。

台南市警局長方仰寧，對民眾畢生的積蓄遭詐騙非常痛心，就任以來阻詐列為重要的工作，不斷要求各級幹部一定要與金融機構保持密切聯繫，因為金融機構臨櫃行員，是攔阻詐騙最重要的第一道防線，如能有效發揮，將大幅減少民眾受騙受害。