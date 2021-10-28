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安平警團隊內外勤兼優　育平所長王高邦等人獲頒「黑關公」表揚

▲台南市警四分局長甘炎民，除頒發育平所長王高邦及警員王姿嵐獲「護持黑關公」獎勵殊榮外，另針對7月至9月份四分局基層員警線上查獲績效前6名之街頭戰警英雄公開表揚鼓勵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局長甘炎民，除頒發育平所長王高邦及警員王姿嵐獲「護持黑關公」獎勵殊榮外，另針對7月至9月份四分局基層員警線上查獲績效前6名之街頭戰警英雄公開表揚鼓勵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局分局長甘炎民，推動「安平警好讚」獎勵刺激措施，鼓勵員警勇於為民，打擊犯罪維護治安，訂定「護持黑關公」獎勵機制，至今「護持黑關公」殊榮之第三位鐵血戰警「育平所長王高邦」及第四位家暴守護神「警員王姿嵐」獲此獎勵殊榮。

除頒發育平所長王高邦及警員王姿嵐獲「護持黑關公」獎勵殊榮外，另針對7月至9月份四分局基層員警線上查獲績效前6名之街頭戰警英雄，亦分別10月27日下午2時30分利用四分局聯合勤教機會特予公開表揚鼓勵。

▲台南市警四分局長甘炎民，除頒發育平所長王高邦及警員王姿嵐獲「護持黑關公」獎勵殊榮外，另針對7月至9月份四分局基層員警線上查獲績效前6名之街頭戰警英雄公開表揚鼓勵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其中獲頒安平警「黑關公」殊榮之育平派出所所長王高邦，對轄內治安維護不遺餘力，陸續於勤務中查獲賭博、毒品等案件，逮捕犯嫌共14名，查扣安非他命、K他命等各級毒品證物，績效卓著；王所長平日亦積極為民服務，舉凡協助失智老人平安返家、破門即時搶救欲跳樓自殺男子等皆能率領同仁主動助人，第四分局全體人員無不對其優異表現感到與有榮焉。

▲台南市警四分局長甘炎民，除頒發育平所長王高邦及警員王姿嵐獲「護持黑關公」獎勵殊榮外，另針對7月至9月份四分局基層員警線上查獲績效前6名之街頭戰警英雄公開表揚鼓勵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另四分局防治組警員王姿嵐從事婦幼工作有成，負責家庭暴力救援服務讓民眾特別有感，榮獲警察局「2020年度婦幼保護安全工作」及「2020年性侵案案件工作」兩項業務評核「特優」殊榮，2021年度再榮獲警察局2021年上半年性侵害案件工作評核第2名；王員擔任家庭暴力防治官多年，對各項婦幼勤、業務推動不遺餘力，過去曾獲公開表揚為婦幼安全工作績優員警，亦曾獲內政部警政署「婦幼安全工作績優員警」殊榮，王員始終能秉持初衷專注本業，因而再獲肯定。

▲台南市警四分局長甘炎民，除頒發育平所長王高邦及警員王姿嵐獲「護持黑關公」獎勵殊榮外，另針對7月至9月份四分局基層員警線上查獲績效前6名之街頭戰警英雄公開表揚鼓勵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

再者，針對基層員警工作激勵士氣部分，針對7月至9月份線上查獲績效前6名之街頭戰警英雄，分別為警員黃育群、吳重諭、林厚志、黃欣梅、徐文應與陳亦儒等同仁，亦利用此次公開會議提出表揚並頒贈在地安平地區企業高級餐廳餐卷，以鼓勵同仁過去辛勞與努力付出，為安平地區安全而堅持。

四分局長甘炎民表示獲頒「護持黑關公」之所長王高邦與警員王姿嵐，於警政勤、業務上，皆認真勤奮主動出擊展現具體成果，另針對上季基層員警主動線上查獲案件之名列前茅的街道戰警英雄們，特規劃獎勵措施，激勵與表揚基層弟兄，為民眾安全而付出堅持，並表示到任迄今持續提醒同仁要不遺餘力維護轄區治安，除針對各式暴力犯罪應主動加以嚇阻、防制外，更要提醒基層員警在地區的存在價值與影響力，讓服務之安平地區更安全，讓安平警一定好讚。

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