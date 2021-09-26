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超商阻詐有功！　安平警長親頒市長義行可嘉獎座

▲台南市警四分局長甘炎民，代表黃偉哲市長，親自赴超商轉頒獎座表達感謝，期許第一線攔阻店長、店員再接再厲，為守護台南市民財產努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局長甘炎民，代表黃偉哲市長，親自赴超商轉頒獎座表達感謝，期許第一線攔阻店長、店員再接再厲，為守護台南市民財產努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲對阻詐有功金融機構與超商第一線人員，都會利用市府治安會報表揚，但因疫情因素，特指示針對安平地區統一、全家超商店員機警攔阻有功，頒「攔阻詐騙案義行可嘉」獎座，由市警四分局長甘炎民，代表親自赴超商轉頒表達感謝，期許第一線攔阻店長、店員再接再厲，為守護台南市民財產努力！

▲台南市警四分局長甘炎民，代表黃偉哲市長，親自赴超商轉頒獎座表達感謝，期許第一線攔阻店長、店員再接再厲，為守護台南市民財產努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

詐欺犯罪為現今社會犯罪主流，雖警方已有效壓制，惟「假交友援交」遭誘騙至超商購買遊戲點數的詐術仍不斷發生，四分局7月20日、7月28日就分別接獲轄內統一、全家超商店員共3起通報，均為疑似遭網路交友詐騙案，所幸經超商人員冷靜、機警，第一時通知警方即時到場成功攔阻，疫情期間重創經濟，能成功保護民眾血汗錢，深獲被害民眾感謝及市長嘉勉。

▲台南市警四分局長甘炎民，代表黃偉哲市長，親自赴超商轉頒獎座表達感謝，期許第一線攔阻店長、店員再接再厲，為守護台南市民財產努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警四分局長甘炎民，代表黃偉哲市長，親自赴超商轉頒獎座表達感謝，期許第一線攔阻店長、店員再接再厲，為守護台南市民財產努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這成功攔阻之3起假援交真詐財案，分析被害民眾均係透過通訊軟體LINE及臉書貼文，認識以虛設ID「A雅琪、嬌嬌」之女網友，對方佯稱可提供性服務，要求至超商購買遊戲GASH POINT點數3000元並傳送點數序號、密碼，幸被機警超商店員察覺，一次購入大量遊戲點數乃常見詐騙之態樣，遂立即通知員警到場，成功攔阻欲交付遊戲點數3起共9000元；另其中獲頒獎之全家超商已在近期3個月內已連續協助阻詐3次成功，頗受附近居民感謝與認同。

▲台南市警四分局長甘炎民，代表黃偉哲市長，親自赴超商轉頒獎座表達感謝，期許第一線攔阻店長、店員再接再厲，為守護台南市民財產努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警四分局長甘炎民，代表黃偉哲市長，親自赴超商轉頒獎座表達感謝，期許第一線攔阻店長、店員再接再厲，為守護台南市民財產努力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局長甘炎民呼籲民眾，防疫期間雖要避免人與人的連結，詐騙集團犯罪手法不斷翻新，網路交友充滿不確定風險與詐騙陷阱，對從未謀面的網友要求買遊戲點數或匯款，九成九都是詐騙伎倆，應提高警覺多方求證，切勿因一時衝動，誤陷美人計，並適時尋求警方協助，以免淪為詐騙集團的覬覦對象；並也持續呼籲金融機構與超商行員能對於可疑行徑、異常提領、匯款或突解約等民眾，協助主動通報警方前往加值服務，以防止民眾詐騙被害，為民眾守住最後一道防線。

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