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恭喜妳中獎了　她要匯美金5千被打槍

▲桃園市楊梅警分局1日接獲渣打銀行新屋分行來電指稱，越南籍女子急欲匯出5000元美金至境外，懷疑遭詐騙請員警當場勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局1日接獲渣打銀行新屋分行來電指稱，越南籍女子急欲匯出5000元美金至境外，懷疑遭詐騙請員警當場勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

1名越南籍馮姓女子1日上午到銀行欲匯款美金5000元至境外帳戶，行員詢問匯款原因，馮女聲稱接獲不明人士來電說「恭喜妳中大獎了」，她在境外買彩券中大獎，但須先匯出5000元美金才能兌現，因此急欲匯款給指定帳戶，由於馮女說不出自己何時在境外買彩券，行員質疑是詐騙伎倆趕緊請警方到場勸阻，員警到場後仔細詢問並告知是詐騙手法，范女仔細回想才驚覺是詐騙，感謝員警與行員幫她保住辛苦存下來的血汗錢。

楊梅警分局新屋分駐所1日上午接獲渣打銀行新屋分院通報，30歲的越南極馮姓女子欲匯款美金5000元至境外指定帳戶，馮女無法說出匯款原因，憂心遭詐騙因此請員警到場協助。新屋分駐所員警曾華愷、蕭弘彬立即趕抵銀行。

▲桃園市楊梅警分局員警1日趕底渣打銀行新屋分行阻詐，越南籍女子欲匯出5000元美金至境外，員警勸說後及時勸阻成功。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅警分局員警1日趕底渣打銀行新屋分行阻詐，越南籍女子欲匯出5000元美金至境外，員警勸說後及時勸阻成功。（圖／記者沈繼昌翻攝）

馮女聲稱，日前曾在某網站購買彩券，事後接獲不明人士來電指稱「恭喜妳中大獎了」，但須先匯出手續費以便兌現，因此不疑有他依照指示前往臨櫃匯款至指定帳戶。

員警查出，因匯款單位為美金，馮女自稱是境外彩券中獎，但卻說不出何時中獎，獎金金額有多少？該網站也無法詢問，員警研判是詐騙伎倆，經勸告並舉例，才讓馮女驚覺自己險遭詐騙匯款5000元美金，折合約新台幣約13萬5千元，馮女感謝警方與行員及時阻攔，沒讓辛苦存下來的血汗錢遭詐騙。

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