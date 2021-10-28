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謝長廷曝「證詞」駁施明德妻　調查局沒說我是特務或線民　

▼◄駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨前主席施明德妻子陳嘉君日前指控，駐日代表謝長廷曾是調查局特務，並表示謝長廷不對此提告，是因為上法庭後就有權調閱謝長廷和調查局的檔案、證實其特務身分。謝長廷28日貼出調查局前副局長高明輝的證詞「根本沒有說我是特務或線民的文字」，澄清其並非特務身分。

謝長廷透過臉書表示，施明德的太太陳嘉君10月21日在臉書說「高明輝（調查局前副局長）告訴我（陳），謝長廷是特務，不止對我（陳）說，在法庭也這樣説」，他隨即反駁陳，這是含血噴人，並要求她公佈筆錄給大家看，時間經過2天了，還沒有看到她提出來，大概還在找資料。

謝長廷澄清，其實他找到了，這件事已經在法院經過多年審理、對質而釐清了，下面內容就是高明輝在法院的證詞。
法官問，「被告謝長廷是否為調查局所謂線民名單的人？」證人（高）「被告謝長廷和調查局的關係我現在還弄不清楚，我當時是台北處的處長，當時有個同事叫謝育男，是黨政組，是負責跑市議會，謝育男有和被告謝長廷聯絡，這個我知道，但是我沒有看過謝長廷參加工作的任何證件或資料」。

謝長廷強調，這證詞「根本沒有說我是特務或線民的文字」，謝育男在法庭則清楚說明自己跟他兩人是因其岳父關係，在議會認識，談得來，常聯絡，「並非佈建之線民，沒有填表或造冊，沒有化名或代號」，他只是他們要「爭取的對象」，而監控對象或爭取對象都算有工作關係。

謝長廷表示，高明輝在其他案件的說法也一樣，強調「工作關係」和「謝育男聯繫」，並沒有提到特務或線民，所以要求公布筆錄給大家看。他指出，這件民事訴訟他是被告，他勝訴，也已經確定多年了。

謝長廷也直指，經過自己的這件被草率指控的體驗來推論，施明德夫妻爆料故民進黨創黨主席江鵬堅或是其他美麗島律師是調查局卧底或特務的事情，「其真實性我當然非常存疑，也要求更多的證據」。

▼謝長廷秀出法院證詞澄清自己並非特務身分。（圖／翻攝謝長廷臉書，點圖可放大）

▲▼謝長廷秀出法院證詞澄清自己並非特務身分。（圖／翻攝謝長廷臉書）

▲▼謝長廷秀出法院證詞澄清自己並非特務身分。（圖／翻攝謝長廷臉書）

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