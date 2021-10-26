舉證駁施明德夫妻特務說　謝長廷：過世或活著的人都應尊重

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

線民案從立委黃國書燒到駐日代表謝長廷。民進黨前主席施明德爆料，當年美麗島案的辯護律師都是特務。施明德妻子陳嘉君指控，謝長廷曾是調查局特務，謝長廷不對此提告是因為上法庭後就有權調閱謝長廷和調查局的檔案、證實其特務身分。對此，謝長廷25日證明民進黨在79年9月28日建黨，蔣經國、國民黨、國安局及調查局事先都不知道，所謂蔣經國知情或暗中主導的說法錯誤。他26日進一步拿出調查局幹員在法院作證證詞。

謝長廷拿出調查局幹員謝育男在法院具結（即說謊願意負偽證罪）作證的證詞。謝長廷當時問，75年9月28日民進黨建黨，建黨之前我是否有提供建黨十人小組的情資或建黨資訊？證人說「沒有，當時就是為了這件事情，上面的人認為我和謝長廷有聯繫，為何都拿不到這些資料，有點責怪我，所以我才離開，才回到局本部」。謝長廷表示，這可以證明沒提供建黨日期的祕密，掩護建立政黨政治的成功。

謝長廷接著問，「79年9月28日民進黨建黨之前，調查局是否有掌握該情資？國安局後來有無追究此事？」證人回答「有責怪我為何被告謝長廷沒有把這部分的情資提供給我」。

謝長廷提到時任調查局副局長高明輝口述「情治檔案」一書，他問「書中提到情治單位對反對人士的工作時，運用分化、打擊、爭取等三種策略來對付，有何意見？」證人回答「沒有意見」。謝長廷又問「當時對我是否就是在爭取？」證人坦承「是的」。

謝長廷問「爭取不到就是打擊和分化？是否會對爭取到的人來打擊和分化？」證人回答「爭取不到是否就會打擊和分化，我不清楚，如果爭取到就不會打擊和分化他。」謝長廷追問「你在2008年我選舉總統期間，是否有你的調查局同事要求你出來指控我是線民來打擊我？」證人則表示「這個我不回答。」

謝長廷表示，從以上證詞可知，自己是調查局爭取、策反的對象而已，威脅、利誘，軟硬兼施，以為爭取到了，策反成功了，結果民進黨建黨那天，一切破功，被情治上層責怪處罰，才一直分化打擊。

▲施明德與妻子陳嘉君。（圖／翻攝自Facebook／施明德）



謝長廷指出，施明德太太說「謝長廷是特務，是高明輝跟我本人敍述，他也在法庭這樣作證」，這是含血噴人的說法，請施太太公佈筆錄讓大家看看，高明輝受過嚴格的訓練從未講說他是線民或特務，他在法庭都是說：「謝長廷和調查局是有工作關係，但什麼關係要問謝育男」，而所謂「工作關係」包括監控對象、爭取或策反對象都是，但這種有工作關係的曖昧語氣，給與很多名嘴捕風捉影，延伸造謠的空間。

謝長廷呼籲，希望施明德夫妻會嚴謹處理，尊重他人名譽，不管過世或活著的人，謝育男在法庭供述：「高明輝曾說陳文成的事，說換是他（高）也會幹掉他云云，這樣的人竟然是你們信賴的對象，真的令我大失所望」。

▼謝長廷拿出調查局幹員謝育男在法院具結作證的證詞。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

