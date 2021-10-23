民進黨建黨　謝長廷：朱高正那「臨門一腳」很重要

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

被稱為「民主戰艦」的前立委朱高正昨（22日）因大腸癌病逝，享壽67歲。許多政壇人士紛紛表達不捨，駐日代表謝長廷今（23日）在臉書提起「民主進步黨」建立及命名的過程，因為朱高正的臨門一腳，得以通過。

謝長廷表示，朱高正在戒嚴時期，曾領導群眾運動，抗議萬年國會，帶動風潮，尤其在民進黨建黨當天，我們提案變更議程討論建黨時，有一派人主張即日建黨太草率，要求先成立一個小組，謹慎籌劃，當時他和幾位核心同志，內心焦慮不安，一方面擔心情治人員會衝進會場，一方面擔心好不容易突破情治單位的監控而奇襲，才有這一絲機會，如果錯過就不知要等到何時，正當兩派相持不下時，「朱高正站起來發言，大聲支持當天就建黨，並高呼如有人被捕，就全體退出選舉云云，獲得熱烈掌聲，提案終於通過。這臨門一腳很重要。」

後來，謝長廷提議黨名為「民主進步黨」，朱高正反對，建議用「進步民主黨」，理由是「未來還可以分裂出自由民主黨」，當時他回應，「我們今天才建黨就講分裂的事，有點不吉利吧」，全場大笑；之後把「民主進步黨」的名字給通過。

謝長廷說，幾年前朱高正來台北辦公室拜訪，談到在中國大陸的生活種種，自己則避開政治話題，跟他談自創的流體太極，他則打了一套太極拳，相談愉快，不料當時一句再見竟是永別，令人唏噓。祈他一路好走。