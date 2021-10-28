快訊／20萬人受惠！　屏東市宣布加碼每人普發500元消費券

記者陳崑福、林冠吟／屏東報導

今年受到疫情衝擊，不少行業景氣低迷，行政院為刺激經濟，推出五倍券希望拯救低迷的經濟，而各地方政府也根據五倍券優惠加碼推出相關優惠，屏東市代理市長程清水28日宣布，將對市內20萬人口每人普發500元振興消費券，刺激在地消費，發放對象為110年11月16日(含)前設籍屏東市之市民及新生兒。

▲屏東市代理市長程清水宣布普發每人500元消費券。（圖／記者陳崑福翻攝）



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新冠肺炎疫情造成百業蕭條，衝擊屏東市小攤販、商家，屏東市代理市長程清水為振興屏東市地方經濟，減緩疫情衝擊、刺激在地消費，提案普發振興消費券，鼓勵市民消費。而面額500元振興消費券提案也在28日經市民代表會審議通過，獲得代表會一致通過，對於振興屏東市、有利於市民福祉的事，地方民代都樂見其成。

代理市長程清水表示，經過審慎評估屏東市財源狀況，近兩年稅收增加市庫盈餘約1億9,000萬元，盈餘部分足夠發放屏東市20萬人口每人500元之振興消費券，也算還錢於民，發放消費券是最直接幫助小攤商及店家的方法；規劃初期有考量發放流通性高的現金，但無法保障發放的金額都會留在市區消費，為確保能振興在地、刺激消費，故委託財政部印製振興消費券，將努力於農曆年前發畢，希望能達到民眾使用方便、商家兌換便利及促進經濟三項目標；至於詳細發放即兌換細節，仍有待進一步詳細規劃中。

由於振興消費券是鼓勵消費，所以沒有排富，只要是110年11月16日(含)前設籍屏東市之市民及新生兒皆能領取，主要目的為振興在地消費、協助本市攤販、夜市店家等業者度過難關，希望民眾可以用消費支持屏東市本地商家，活絡地方經濟。