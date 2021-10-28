毒鴛鴦遇警盤查他一個動作露餡　女友嘆：真是豬隊友！

▲高雄一對男女因併排停車遭警盤查，意外查獲持有毒品安非他命。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一對男女朋友，日前因違規併排停車遭到警盤查，這時坐在副駕的男友突然心虛，用手去遮蔽車內的置物籃，這舉動反倒讓警方感到怪異，果然發現一個內有白色結晶體的夾鏈袋，男子見狀還瞎辯說：「是冰糖啦」，一旁的女友見事跡敗露，只好大方承認是毒品安非他命，被逮捕時還大嘆：「真的是豬隊友！」

苓雅分局成功路派出所員警於27日凌晨3點15分左右執行巡邏勤務，行經苓雅區自強三路時，發現一部自小客車違規併排停車，立刻上前盤查。這時，坐在副駕駛座的22歲劉姓男子，突然用手擋住中央的置物籃，這舉動反倒讓警方感到怪異，搜查後果然發現置物籃內有一個內有白色結晶體的夾鏈袋，要求劉男配合檢查，並詢問該物品是否為違禁品。

劉姓男子見狀，還跟員警瞎辯說：「是冰糖啦」，但一旁的21歲葉姓女友見事跡敗露，只好坦承夾鏈袋內是裝毒品安非他命。葉姓女子被逮後向員警表示，那包安非他命是自己持有的，還說，當時與男友兩人見到員警盤查時，已經叫男友(劉男)先將毒品藏好，沒想到男友他卻因一時緊張，動到原本用來遮蔽毒品的手機，才導致夾鏈袋露餡，讓葉女搖頭大嘆男友：「真的是豬隊友！」，而劉男也主動交出身上一包安非他命，警方詢後將2人依毒品罪嫌移送法辦。

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