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社會 社會焦點 保障人權

曾騎警車載「屁蛋妹」女友上新聞　萬華緝毒王今追逃逸毒蟲建功

記者邱中岳／台北報導

北市萬華警備隊員28日發現1名男騎士行跡可疑上前攔查，男騎士在警方下車盤查前立刻加速逃逸，最後在西寧南路上逆向閃避車輛不及自摔，民眾見狀立刻上前協助，男騎士身上的毒品也散落一地。

警方調查，萬華分局警備隊小隊長李誠以及「萬華緝毒王」王彥尊，28日上午11時許執行巡邏勤務時，發現1名43歲的施姓男騎士行跡可疑，立刻上前將人攔下盤查。

▲▼警方攔查騎士，騎士心虛加速逃逸，最後自摔當場掉出9包毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方攔查騎士，騎士心虛加速逃逸，最後自摔當場掉出9包毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方將機車停在施姓騎士前方準備下車盤查，施立刻加速逃逸，警方隨即驅車尾隨，最後騎士逆向騎上西寧南路，逃逸時因閃躲巷口出來的機車不及自摔。

▲警察騎車載女友，女方被起底是「屁蛋妹」。（合成圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」、屁蛋妹IG）

▲萬華緝毒王曾經因穿制服、騎警車載女友「屁蛋妹」鬧上新聞版面。（合成圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」、屁蛋妹IG）

施姓騎士倒地後，警方立刻上前抓人，熱心民眾也協助警方逮人，男騎士自摔後，身上藏的海洛因、安非他命等9包毒品掉了出來，訊後依照毒品罪嫌將人送辦。

據了解，查獲施姓騎士持有毒品的警員王彥尊，在萬華警備隊服務，平時相當認真，專門查緝線上毒品績效，且績效相當不錯，但曾經在2019年穿制服、騎警用機車載女友「屁蛋妹」躍上新聞版面。

▲▼警方攔查騎士，騎士心虛加速逃逸，最後自摔當場掉出9包毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲萬華緝毒王王彥尊與小隊長李誠攔查騎士，騎士加速逃逸，警方在後一路尾隨。（圖／記者邱中岳翻攝）

王彥尊私下騎警用機車載女友「屁蛋妹」，還嗆蒐證檢舉的民眾「看什麼看」，事後解釋因為女友流產情況緊急才使用公務車，加上他另遭民眾檢舉違法搜索包包，被萬華分局一併函送法辦。

但是台北地檢署經過調查後，以王已繳回汽油費「1元」，無主觀犯意等理由，處分不起訴。

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