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社會 社會焦點 保障人權

低收嬤拾荒賺10元「撿發票盼中獎」　女大生報案：停車場壞蛋

▲▼許多人會留存發票來對獎。（圖／記者黃品臻攝）

▲阿嬤對警方說，以為發票是別人不要的就撿走，因為如果中獎，生活會比較好過。（示意圖／記者黃品臻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台南一名女大生發現一名70多歲陳姓老婦撿到一張發票，「我當下去制止她，她說她只是拿發票，然後就走掉了。」她事後PO網，指對方是「停車場壞蛋」，要大家注意，並聯絡派出所。而陳婦訊後被依竊盜罪移送，其悲慘身世也曝光。

原PO日前在「Dcard」社交平台說，提醒各位同學，尤其是小大一生，五妃停車場有阿嬤在到處翻機車坐墊跟凹槽處，是真的會去扳座墊看你有沒有關。

原PO表示，她看到阿嬤從一台機車凹槽拿走白色的東西，「我當下去制止她，她說她只是拿發票，然後就走掉了。」

原PO指出，上學期也有類似事件，會說類似是因為她知道有人翻機車坐墊，但不知道是不是同一個人，「因為上學期我沒遇到，而且之前是翻在前門跟懷遠停車場外面的人行道那條的機車，總之各位小心。」

▼阿嬤在停車場撿發票。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲▼安全帽、機車。（圖／記者陳俊宏攝）

有網友留言，「之前教官還說不要報警，說是要替那位阿嬤著想，整個傻眼爆，有看到的話還是報警比較好啦，不然就是後車廂不要放貴重的東西。」另一人則說，「她真的是很堅持餒，不管警察來幾次，她還是不放棄。」原PO回應，有聯絡派出所了。

《自由時報》報導，陳婦領有身心障礙手冊，是低收入戶，與兩名50多歲兒子同住，其中一兒精神有狀況，她平日都靠拾荒維生。案發當天，她撿一整天的回收，結果飲料罐只換到10元，在停車場的機車上看到有發票，以為是別人不要的就撿走，因為如果中獎，生活會比較好過。警方請女大生製作告發筆錄，訊後將老婦依竊盜罪嫌移送。

對於此事上新聞，原PO回應，「新聞裡很多會令人誤解的部分，但看了很多留言，不管是攻擊我的也好，或是認同我做法的也好，就算現在知道了阿嬤是有困難的，我還是堅持我當下的選擇是對的。」

原PO表示，阿嬤有困難，「但她選擇的方式，我並不認同，而且我並沒有主動去報案。報案後，警察也沒有跟我說過會有新聞，也沒有跟我說那個阿嬤是有困難的，甚至是說阿嬤的行為不只有我反映。」

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