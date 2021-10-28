台南高級救護隊許羽嬋、沈宥延　當選2021年十大傑出救護技術員

▲台南市消防局許羽嬋、沈宥延，雙雙榮獲十大傑出救護技術員特別獎之殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

社團法人台灣急診醫學會為獎勵學以致用之救護技術員，提升到院前緊急醫療救護品質，於10月27日辦理2021年十大傑出救護技術員公開表揚活動，台南市消防局許羽嬋、沈宥延，雙雙榮獲十大傑出救護技術員特別獎之殊榮。

許、沈二員目前都是新營高級救護隊的高級救護技術員，二人具有ACLS、ETTC、APLS（PALS）等多張急救相關證照，並積極投入各項重大災難搶救、OHCA案件急救，製作急救宣導影片及教學等，多次挽救生命垂危的求助民眾，深獲消防局長官及醫療指導醫師群的肯定，本次能獲得此項殊榮，實至名歸。

市長黃偉哲為提升台南市緊急救護品質，自就任以來，大力支持消防局辦理各項救護訓練及急救裝備的提升，黃偉哲市長表示，對於消防局所推薦的優秀救護技術員，連續幾年皆獲選「社團法人台灣急診醫學會全國十大傑出救護技術員」之佳績，代表對台南市積極推動各項提升到院前緊急救護品質的肯定外，更顯示台南市各急救責任醫院、台南市醫療指導醫師全力支持及付出的豐富成果。



台南市消防局長李明峯表示，對於此次獲獎人員除表示讚揚與嘉許之外，也期許台南市政府消防局所屬同仁能以此為表率，共同為保護市民健康與生命一起努力。