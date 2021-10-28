林俊憲片面宣稱「台南發明珍奶」　網友歪樓開戰：珍奶是台中的

▲立委林俊憲宣稱台南是「發明珍珠奶茶的城市」，讓網友歪樓開戰。（圖／記者許力方攝）



記者林彥臣／綜合報導

台南立委林俊憲在臉書發一封公開信，解答美國脫口秀節目「上週今夜秀」（Last Week Tonight）主持人奧利佛（John Oliver）「台灣人要什麼」的問題，但是在信中的自我介紹「片面宣稱」他是來自「發明珍珠奶茶的城市」，卻讓台中的網友在底下的留言歪樓強調「珍奶是台中的」。

林俊憲在臉書發文的公開信中表示，「我是林俊憲，代表台南市的立法委員，台南是發明珍珠奶茶的城市」，這一句讓許多網友留言回應表示，「珍奶的發源地，是台中吧！」、「台中春水堂」、「喂，珍珠奶茶明明是發明自台中，委員請明查，我國小就喝過珍珠奶茶了」「珍珠奶茶是台中開始，以前泡沫紅茶店在台中林立的時候，因緣際會發明了珍珠奶茶」、「整段我都同意，但珍珠是台中的！（握拳）」。

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根據《維基百科》的資料顯示，珍珠奶茶的發源地，有「台中起源論」與「台南起源論」兩種說法，甚至宣稱自己才是珍珠奶茶始祖的店家，還因此互相提告。

▲珍珠奶茶台中起源論來自於「春水堂」。（圖／記者游瓊華翻攝）



台中起源論

春水堂商品部茶總監林秀慧，於1985年尚為一般店員時，嘗試將粉圓加入奶茶中，成為朋友間的特調私房茶，起初只與顧客分享，後來因為頗受好評，便於1987年正式推出為店內商品。而圓潤具光澤的黑粉圓滾動於奶茶中，猶如大珠小珠落玉盤般，故以「珍珠奶茶」定名，至今成為台灣國飲。





▲珍珠奶茶台南起源論來自於「翰林茶館」。（圖／翻攝翰林茶館粉絲團）



台南起源論

由翰林茶館老闆涂宗和於1986年在鴨母寮市場看到小販賣的白色粉圓得到靈感，將買回煮熟的粉圓，加入奶茶裡試做，發現口感甚佳，因而發明出第一杯珍珠奶茶，因白色粉圓晶瑩剔透如珍珠而命名「珍珠奶茶」，之後粉圓加上黑糖才改為黑色今貌；現在門市仍可買到黑、白珍珠兩種茶飲。

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