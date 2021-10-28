　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林俊憲片面宣稱「台南發明珍奶」　網友歪樓開戰：珍奶是台中的

（有打馬）手搖杯，珍奶，珍珠奶茶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲立委林俊憲宣稱台南是「發明珍珠奶茶的城市」，讓網友歪樓開戰。（圖／記者許力方攝）

記者林彥臣／綜合報導

台南立委林俊憲在臉書發一封公開信，解答美國脫口秀節目「上週今夜秀」（Last Week Tonight）主持人奧利佛（John Oliver）「台灣人要什麼」的問題，但是在信中的自我介紹「片面宣稱」他是來自「發明珍珠奶茶的城市」，卻讓台中的網友在底下的留言歪樓強調「珍奶是台中的」。

林俊憲在臉書發文的公開信中表示，「我是林俊憲，代表台南市的立法委員，台南是發明珍珠奶茶的城市」，這一句讓許多網友留言回應表示，「珍奶的發源地，是台中吧！」、「台中春水堂」、「喂，珍珠奶茶明明是發明自台中，委員請明查，我國小就喝過珍珠奶茶了」「珍珠奶茶是台中開始，以前泡沫紅茶店在台中林立的時候，因緣際會發明了珍珠奶茶」、「整段我都同意，但珍珠是台中的！（握拳）」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《維基百科》的資料顯示，珍珠奶茶的發源地，有「台中起源論」與「台南起源論」兩種說法，甚至宣稱自己才是珍珠奶茶始祖的店家，還因此互相提告。

▲大台中「停5供2」倒數計時，Mr. Wish停水區不賣冰沙、春水堂採限量制。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲珍珠奶茶台中起源論來自於「春水堂」。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中起源論

春水堂商品部茶總監林秀慧，於1985年尚為一般店員時，嘗試將粉圓加入奶茶中，成為朋友間的特調私房茶，起初只與顧客分享，後來因為頗受好評，便於1987年正式推出為店內商品。而圓潤具光澤的黑粉圓滾動於奶茶中，猶如大珠小珠落玉盤般，故以「珍珠奶茶」定名，至今成為台灣國飲。

翰林茶館珍奶買一送一。（圖／翻攝翰林茶館粉絲團）

▲珍珠奶茶台南起源論來自於「翰林茶館」。（圖／翻攝翰林茶館粉絲團）

台南起源論

由翰林茶館老闆涂宗和於1986年在鴨母寮市場看到小販賣的白色粉圓得到靈感，將買回煮熟的粉圓，加入奶茶裡試做，發現口感甚佳，因而發明出第一杯珍珠奶茶，因白色粉圓晶瑩剔透如珍珠而命名「珍珠奶茶」，之後粉圓加上黑糖才改為黑色今貌；現在門市仍可買到黑、白珍珠兩種茶飲。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
快訊／林口社區深夜驚傳砍人　男身中5刀倒臥血泊
《小時代》女童星長大了！撞臉「性感女神」初戀臉絕美

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

林俊憲片面宣稱「台南發明珍奶」　網友歪樓開戰：珍奶是台中的

大馬雪乳正妹秀「沒穿內衣」起床照！側身白嫩巨球炸出　網暴動了

王必勝爆不倫225字道歉「不提一件事」！網看怒洗版：DNA對決

苗栗「職業檢舉人」年賺200萬！獎金50％全國最高　縣府要砍了

鄭明典貼「瑪瑙颱風流線」超像浮世繪　網讚：明明是梵谷的星空

張淑晶誣告80人求無罪「我要照顧父母」　哥打臉：把老爸五倍券還來

天冷吃鍋哪間平價小火鍋最推　網推經典老牌

7大學攜手！台中市產學專班秀成果　AI無人機+電繪速寫吸睛

快訊／第12輪AZ、BNT再次加開！24.8萬人今晚7點可預約

她怨「男友因高乘載睡了別人」！超扯情節曝...網傻眼：這什麼八點檔

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

一天好幾回！柯基姊妹羞羞臉互動 受害者倒地眼神死：馬麻不救嗎？

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

6口擠4坪貨櫃！10歲姊姊扛家務　洗衣煮飯餵弟妹「想要舒適的家」

安普賢目睹珍榮幫女友金高銀披外套　「根源上身」吼：在幹嘛！..結局神反轉XD

休旅車疑用自動駕駛未注意路況　直衝防撞車「施工處沒放三角錐」

林俊憲片面宣稱「台南發明珍奶」　網友歪樓開戰：珍奶是台中的

大馬雪乳正妹秀「沒穿內衣」起床照！側身白嫩巨球炸出　網暴動了

王必勝爆不倫225字道歉「不提一件事」！網看怒洗版：DNA對決

苗栗「職業檢舉人」年賺200萬！獎金50％全國最高　縣府要砍了

鄭明典貼「瑪瑙颱風流線」超像浮世繪　網讚：明明是梵谷的星空

張淑晶誣告80人求無罪「我要照顧父母」　哥打臉：把老爸五倍券還來

天冷吃鍋哪間平價小火鍋最推　網推經典老牌

7大學攜手！台中市產學專班秀成果　AI無人機+電繪速寫吸睛

快訊／第12輪AZ、BNT再次加開！24.8萬人今晚7點可預約

她怨「男友因高乘載睡了別人」！超扯情節曝...網傻眼：這什麼八點檔

陳柏霖「唱歌嚇死人」機會讓陳零九　收友情價做配樂：Mr. 做白工

林俊憲片面宣稱「台南發明珍奶」　網友歪樓開戰：珍奶是台中的

王子維法國賽挺過亂流三局擊敗以色列　成功挺進16強

大馬雪乳正妹秀「沒穿內衣」起床照！側身白嫩巨球炸出　網暴動了

《戰神》登PC玩家全高潮…中國網友細看嚇傻「沒簡中」：真難受

美國脫口秀幽默介紹台灣　立委林俊憲全英文解答「台灣人要什麼」

迎接第2劑莫德納大魔王！　Lulu被嚇到：還以為我是疫苗戰士

李妍瑾拼直播事業累垮！　「體重狂掉7公斤」發燒病倒：還在搶貨

「侯友宜別被國民黨操作公投綁架」　卓冠廷：應表態核四不能重啟

日30萬劑AZ到貨　蘇貞昌公布「贈台疫苗總數」：期待2國緊密合作

7旬嬤日常❤在退休屋陪幼柴玩　曾嫌顧狗麻煩...兒看遠端心暖暖

生活熱門新聞

王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」

王必勝道歉不提一件事！網怒：DNA對決

快訊／第12輪AZ、BNT再次加開！24.8萬人今晚7點可預約

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

「藝FUN券」第3週抽籤結果出爐！

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

張淑晶求無罪　哥打臉：把爸五倍券還來

今年冬天會很冷原因曝　專家揭1情況「寒流非常強」

檢舉年賺200萬　苗栗縣府要砍了

男友因為高乘載睡了別人！網傻眼：八點檔情節

好友LINE突傳「CTY」　內行揭真相：幫QQ

大馬正妹秀沒穿內衣起床照！側露水滴奶

馬尾妹舉重神出IG了！「15秒晃動」萬人暈呆

哪間平價小火鍋最推　網推經典老牌

更多熱門

相關新聞

台南女子落水失蹤　消防打燈搜救

台南女子落水失蹤　消防打燈搜救

台南市麻豆區麻善大橋27日下午4時32分許，傳出有1名女子疑溺水，台南市消防局據報，立即出動南科、善化、麻豆等分隊及第二大隊消防人車及救生艇前往搜救，消防人員到達現場後，馬上以救生艇下水搜救，並出動無人機進行巡搜，目前天色已暗，消防人員以探照燈打燈持續搜救中。

即／台南驚傳女子落水失蹤

即／台南驚傳女子落水失蹤

惡男竟3萬交保　重傷店員姊轟：還能說什麼？

惡男竟3萬交保　重傷店員姊轟：還能說什麼？

超商店員遭暴打　盧秀燕震怒：一定嚴辦

超商店員遭暴打　盧秀燕震怒：一定嚴辦

爆打店員惡男黑底曝　喊失憶：不記得有打人

爆打店員惡男黑底曝　喊失憶：不記得有打人

關鍵字：

林俊憲珍珠奶茶台南台中

讀者迴響

熱門新聞

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

即／林口男深夜中5刀倒臥血泊

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

「5生肖」11月迎大吉　財富貴人通通有

「300哥」車主是21歲無照屁孩　阿嬤後悔幫買賓士

她嘴飄「腐爛酸臭味」！醫檢查驚：末期了　

加碼券槓到現在！一張圖看「中獎覆蓋率」

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

《小時代》小顧里長大了！　13歲169cm「撞臉朱茵」

《戀慕》收視一路跌！　韓媒揭2關鍵

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

王必勝道歉不提一件事！網怒：DNA對決

更多

最夯影音

更多
大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知
女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面