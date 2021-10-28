蔡英文稱「美國將會協防台灣」　陸學者神回這句話

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蔡英文稱「美國將會協防台灣」　倪永杰：增加更多軍售？

▲▼蔡英文專訪。（圖／翻攝CNN）

▲蔡英文專訪談兩岸問題。（圖／翻攝CNN）

記者任以芳／北京報導

總統蔡英文26日接受《美國有線電視新聞網》（CNN）專訪時表示，她相信，假如台灣遭受來自大陸的攻擊，美國及其他區域民主夥伴將會伸出援手，並且首度證實有美軍在台訓練。關於上述談話，大陸學者倪永杰接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「所謂的伸出援手，是繼續增加對台軍售？還是美軍駐台訓練費？」台海關係越危險，終究受害的還是台灣百姓。

蔡英文接受CNN專訪，深信美國會伸出援手幫助台灣。她也是過去元首裡面，首位承認美軍為訓練目的駐台的總統，儘管沒說出有多少人數，蔡英文強調「沒有人們想像得那麼多」，「我們與美國進行廣泛合作，旨在提升我們的防衛能力」。

▲國軍實施佳冬戰備道操演，E-2K預警機、幻象2000、F-16V、IDF戰機順利完成起降任務。（圖／軍聞社）

▲總統蔡英文表示，希望迅速實現國軍現代化。（圖／軍聞社）

近年美對台軍售飆破4千多億，如果台海真的爆發衝突，美方是否會出兵相挺？上海台灣研究所常務副所長、《台海研究》主編倪永杰向《東森新媒體ETtoday》分析，照蔡英文說法有美軍駐台，這些軍人吃、喝等費用肯定不會是美方買單，不管台海是否擦槍走火，「美國伸出的援手是繼續增加對台軍售或是要求更多訓練費？」

根據美國五角大廈定期更新資訊顯示，至今年6月30日止，有23名陸戰隊員、2名海軍、5名空軍「常態」派駐台灣。實際上，美軍在台協訓不是秘密，解放軍和北京一直有掌握動向。另外，駐台美軍人員的兵種連一個排的人數都沒到達，算不上戰術單元，除非有成「建制」的部隊幫助台灣訓練，才會對中美關係帶來巨大衝擊。

對此，倪永杰進一步說，這些都是美國模糊政策，美軍駐台只是做到監督效果，真正出兵機率非常低。美國做任何事都有精密盤算，一但衝擊到自身的核心利益，台灣就是「棋子變棄子」。

▲▼ 2012年2月14日，中國國家主席習近平訪美期間，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）

▲白宮國安顧問蘇利文證實，美國總統拜登(右)和大陸國家主席習近平(左)將在年底前透過視訊會談。（圖／路透）

「說到底，美國目的就是箝制大陸，累積更多籌碼。」倪永杰表示，美國最早打西藏、新疆牌都被一一破解，香港問題近期也緩和許多；貿易戰、科技戰美方也沒佔到上風，最後只剩下打「台灣牌」讓大陸不好過。

倪永杰指出，美國以「台灣加入國際事務」來大做文章，首先指責大陸「錯誤使用」聯大2758號決議文，美國國務卿布林肯發聲明讓台灣加入聯合國體系、鼓勵聯合國成員一起支持，這些行為都是累積更多的談判籌碼，等待年底習近平和拜登視訊會談，全力出手。

最後，倪永杰也語重心長的說，蔡政府上任後捨去「九二共識」這個選項，兩岸氣氛只會產生螺旋下沉，未來如果不發生軍事衝突已經是非常僥倖的事情。「如果再不做彈性調整，兩岸關係只會走向危險境界。」

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