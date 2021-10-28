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美軍在台協訓　陸國防部：解放軍挫敗台獨是大義所在、動如雷霆

▲▼大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

▲大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

總統蔡英文接受CNN專訪承認，美軍駐台協助訓練台灣軍隊。對此，10月28日下午，大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校火速回應，解決台灣問題，實現國家完全統一，是中華民族根本利益所在，解放軍挫敗台獨是大義所在、動如雷霆。

譚克非表示，習主席在紀念辛亥革命110周年大會上發表重要講話，鄭重宣示堅持一個中國原則和「九二共識」、堅決遏制「台獨」分裂活動、捍衛國家主權和領土完整的堅強決心和堅定意志，揭示了祖國統一、民族復興的歷史大勢，指明了兩岸關係的前進方向。

他怒斥，民進黨當局出於「台獨」本性，置中華民族利益和台灣民眾福祉於不顧，煽動對立、叫囂對抗，企圖以所謂「共識」為幌子綁架台灣民意，頻繁勾連外部勢力，加緊謀「獨」挑釁。其數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的卑劣行徑再次證明，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。

譚克非強調，中華民族具有反對分裂、維護統一的光榮傳統。解決台灣問題，實現國家完全統一，是中華民族根本利益所在，是實現中華民族偉大復興的必然要求。堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗一切外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑，是中國人民解放軍的神聖使命。大勢所趨、大義所在；不動如山，動如雷霆。中國人民解放軍將強化使命擔當、保持高度戒備，確保在黨和人民需要的時候召之即來、來之能戰、戰之必勝。

此外，對於陸軍司令徐衍璞日前率小型訪團赴美。此外，譚克非也回應，已向美方表達嚴重關切並提出嚴正交涉，要求美方必須就此向中方作出澄清。一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方堅決反對美方與中國台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫。一段時間以來，美方一些人違背一個中國的政治承諾，不斷打「台灣牌」，向台獨分裂勢力發出極其錯誤信號，給中美兩國兩軍關係和台海和平穩定帶來嚴重負面影響。如果美方繼續頑固抱守「以台制華」幻想，企圖以「切香腸」方式實質性提升美台軍事聯繫，中方將堅決予以反制和回擊。

他強調，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。任何仰人鼻息、挾洋自重，阻撓國家統一和民族復興的圖謀終將失敗。中國人民解放軍將採取一切必要措施，挫敗外部勢力干涉和台獨分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。

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