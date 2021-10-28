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台商拿假核酸報告返國！機場闖關剛好發燒　被抓包確診下場曝

▲沈姓台商今年5月從泰國返台，在泰國進行新冠肺炎檢測未等到報告出爐直接上機，返台通過持偽造陰性核酸檢測報告通關被查出異常，後被防疫人員檢驗出確診。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲沈姓台商今年5月從泰國返台，在泰國進行新冠肺炎檢測未等到報告出爐直接上機，返台通過持偽造陰性核酸檢測報告通關被查出異常，後被防疫人員檢驗出確診。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

沈姓台商今年4月底委託家人在網路訂購返台機票，5月初返台前在泰國某醫院檢測，但未待報告出爐，即委託友人幫忙偽造某醫院核發之陰性檢驗報告，當晚返台通關時持假報告企圖蒙混過關，但被桃機防疫人員當場查獲其體溫異常，再送醫院複驗時確診；桃檢複訊時，沈坦承犯行不諱，也承認在海關未誠實填寫資料等，檢方偵結依偽造文書罪嫌提起公訴。

檢警調查，年約50歲的沈姓台商今年5月間欲返台，因考量自身罹患高血壓、糖尿病、腎臟癌，因聽聞泰國與大陸地區疫情日趨嚴重，5月1日曾去泰國某醫院進行檢測，未待報告出爐，聽信胡姓友人建議返台，先將其護照交胡拍照，交給泰國某家不詳醫院偽造陰性核酸檢驗報告，並在返台航班改為長榮航空5月2日班機，起飛前出示偽造陰性檢驗報告，順利搭機後於當日下午5時許返回桃園國際機場。

▲沈姓台商今年5月從泰國返台，返台通過桃機海關時持偽造陰性核酸檢測報告通關被查出異常。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲沈姓台商今年5月從泰國返台，返台通過桃機海關時持偽造陰性核酸檢測報告通關被查出異常。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

沈姓台商下機後，通過桃機檢疫站時被紅外線顯像儀發現體溫異常，海關人員量測耳溫為38.2度C後通報防疫人員，沈被送往醫院檢查，翌日檢查確診，並通過中央流行疫情指揮中心通報為確診個案，並進行隔離治療直至康復出院。

案經桃檢指揮桃園市調處偵辦，沈楠在檢方複訊時坦承犯行不諱，並承認登機前出示偽造陰性核酸檢驗報告，另外包括桃園敏盛醫院與高雄市衛生局衛生所等護理人員進行疫調等資料、敏盛醫院診斷證明、桃園機場公司與長榮航空提供相關資料佐證。

檢方認為沈與胡男之間為有犯意聯絡與行為分擔，均為偽造文書罪嫌共同正犯，偵結依偽造文書罪嫌將沈起訴；另就沈涉及傳染病防治法62條明知自己罹患第五類傳染病，不遵行各級主管機關指示，而有傳染於他人之虞等罪責，及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例部分則另案處理。

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