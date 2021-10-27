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闖民宅由偷變搶刺死屋主兒！開庭辯「竊盜未遂」法官火大要他閉嘴

▲設籍新北市的張姓男子今年3月26日晚間在桃園市桃園區後火車站附近閒逛，行經某巷道時被監視器拍下畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲設籍新北市的張姓男子今年3月26日晚間在桃園市桃園區後火車站附近閒逛，行經某巷道時被監視器拍下畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

設籍新北市的張姓男子今年3月間疑缺錢花用，搭車到桃園火車站附近伺機找尋目標企圖行竊，趁林姓屋主外出時潛入屋內翻箱櫃，正巧屋主兒子返家2人發生激烈對抗，張男持刀刺中林左胸處，隨後拔刀轉身逃逸，林男追逐數十公尺後不支倒地，送醫急救仍不治，桃檢依強盜殺人罪嫌起訴，並向院方求處無期徒刑；桃園地院27日開庭審理，張出庭時辯稱自己是竊盜未遂，對法官詢問內容刻意漠視，並亂扯與案情無關證詞，還希望保全證據等，遭法官大聲斥喝才停止。

▲張姓男子今年3月26日晚間在桃園市桃園區後火車站附近閒逛，犯下強盜殺人案後迅速逃逸，林姓屋主自後追趕，監視器拍下畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲張姓男子今年3月26日晚間在桃園市桃園區後火車站附近閒逛，犯下強盜殺人案後迅速逃逸，林姓屋主自後追趕，監視器拍下畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢調查，41歲的張姓男子於今年3月26日晚間7時許搭車到桃園火車站，隨後徒步到桃園後站閒逛，因張缺錢花用，企圖在後站地區尋找目標下手行竊，頭戴鴨舌帽、口罩遮蓋面容，當晚行經大林路巷弄內，見民宅林姓屋主騎車外出，鐵門放下之際，張男瞬間爬入屋內企圖行竊，未料卻碰上屋主兒子返家，2人發生鬥毆，張男見林體型壯碩，遂持預藏持約20公分菜刀猛刺林男左胸處，隨即轉身逃逸，林男被刺後然自後追逐，追逐數十公尺後，仍因體力不支與流血過多倒地，經附近燒烤店員工打電話給119求助送醫，但最後還是因重宣告不治。

▲桃園警方專案小組循線拘捕涉嫌強盜殺人的張男到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方專案小組循線拘捕涉嫌強盜殺人的張男到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢複訊時，張男辯稱沒有殺人犯意，僅承認潛入民宅企圖行竊未遂，始終否認有殺人之犯意，由於張男態度輕慢，也未對家屬承認錯誤道歉，檢方偵結依強盜殺人罪嫌起訴，並向法院求處無期徒刑。

桃園地院27日下午召開準備程序庭，法官就張男針對檢方起訴強盜殺人部分詢問是否承認，張則希望法官能保全證據，由於沒有正面回覆法官詢問，一再喃喃自語，法官突然大聲斥喝制止張繼續發言，要針對詢問內容回答，是否承認涉及強盜殺人案，張男被法官大聲斥責後否認強盜殺人，同時再度希望法官能保全證據。

法官隨後當場審視檢方提供的6則現場監視畫面影片，提供包括蒞庭公訴檢察官、被害人告訴代理人、被告辯護人等人當場勘驗。

法官逐一勘驗案發後周圍店家、路口監視器，發現張男犯案後一路狂奔，公訴檢察官則指稱，從監視畫面中看到林右手處有金屬反光，手握1把尖形長條物呈現刀鋒向前，左手則持黑色包包逃離現場；張男則迴避檢察官詢問辯稱監視器模糊看不清楚，自己右手並未持刀，更駁斥檢察官手中有反光就推論他有拿刀，根本不符合邏輯。

被害人告訴代理人則認為，張男否認持刀，但又不能解釋當時右手上為何物，無法自圓其說。法官隨後逐一勘驗監視畫面，張男總是顧左右而言他，一再希望法官保全證據，甚至對於法官說明受傷後的林男衣物左胸處顏色不同，疑似大量流血，張男則認為，監視畫面看不出來也什麼不同企圖規避刑責，並希望法官調閱GOOGLE街景與現場圖比對等可以釐清真相，法官隨後逐一記錄張相關證詞，定擇期再開庭審理相關疑點。

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