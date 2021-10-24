台蘇機遇／賽德克體育老師西進　「7萬人民幣」闖出製錶奇蹟

▲ 70後台商鍾捷名原是花蓮賽德克族體育老師（圖中）。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／無錫報導

大陸改革開放40年中期，70後的台商鍾捷名見證驚人變化。17年前他曾是一名花蓮的體育老師，如今在廣州、無錫擁有兩間手機、自行車相關金屬配件的生產加工廠。實際上，白手起家的他一開始只帶了7萬人民幣闖天涯，最後擁有雙重身份，老闆和大陸女婿。鐘捷名打趣的說，「或許是身上流有原住民樂觀血液，當年沒想太多就衝了。」隨順因緣，一路打拚自己王國。

鍾捷名北體畢業後曾在花蓮教體育，完全是製造業門外漢。2004年同學父親帶他一起去香港玩，因為兒子不想接事業，年輕敢衝的鐘捷名湊了7萬人民幣，相當於30萬台幣，跟著同學父親去深圳當學徒，開啟製錶人生。

他從手動拋光、機器加工、電腦車床做起，再到後來的外觀設計、市場宣傳，一條龍作業全掌握。鍾捷名說，「剛開始我們4個人‌‌做手錶加工，‌‌到了第2年工廠變成40個人，第三有400多人。後來同學爸爸和其他合夥人慢慢退出，最後剩我一個人繼續打拚。」

▲17年前，鍾捷名只帶七萬塊人民幣西進。（圖／鍾捷名提供）

從體育老師跨界製造業，無錫千里眼五金零部件有限公司總經理鍾捷名表示，「就是要有決心，當時‌覺得做不了就回去或許是有原住民樂觀天性，我不想像哥哥他們一樣‌‌，做一天、喝一天、睡一天。」

2004年鍾捷名帶7萬塊人民幣西進，等於大陸普通人年薪，他覺得「怎麼可能不會發展。」當年，‌‌全球做手錶基地在台灣和‌香港，後來日本精工把台灣的代工權收起來轉向大陸，鐘捷名趕上好機遇切到市場熱點，在台灣前輩帶領下，工廠越做越大量。

▲2016年鍾捷名到無錫二次打拚。（圖／記者任以芳攝）

多年在外打拚，事業穩定有成的鍾捷名決定回台充電一下，回饋社會當志工。2016年他在‌‌台中市政府社工局上班，開文康車到社區去陪伴獨居老人，就這樣過了半年，二次西進的機會又找上他。

原來，之前結識的台灣製造業老板太賞識鍾捷名，千里迢迢找他當專業經理人。這次他落腳江蘇無錫，這間工廠主要製作手機螺絲等金屬配件，在鐘捷名重新營運之下，公司業績轉虧為盈，步上正軌。

▲鍾捷名帶動無錫台商運動風氣，成立黑熊籃球隊。（圖／鍾捷名提供）

充滿活力的‌‌鍾捷名也沒閒著，熱愛運動的他在當地成立黑熊籃球隊，‌‌隊員都是台灣人，讓大家聚在一起打球。今年在無錫盤下一間餐廳，未來打算結合自創茶飲品牌事業。更重要的是，身為黃金單身漢的他，終於在無錫找到真愛，晉升大陸女婿。

回顧自己打拚人生，挫折總比成功多，鍾捷名總是樂觀以對。對於想來大陸發展台灣年輕人，他建議，如果想來發展，不要從電視上認識大陸，因為這邊的軟體、硬體‌‌超越台灣。「一定要親自來看看，真的‌‌比想象中的還要厲害。」