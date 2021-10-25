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台北男陪妻待產確診「CT值高達37」　接觸者5人採檢結果出爐

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲北市一名男子到醫院陪產，不料採檢確診，CT值高達37。（示意圖／記者姜國輝攝）

文／中央社

北市今天增1例COVID-19本土個案，副市長黃珊珊說，這個案為44歲男性，陪妻子待產採檢確診，含妻子在內5名接觸者採檢都陰性；個案抗體檢測結果顯示為曾感染的舊案。

台北市政府今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，黃珊珊說，今天新增1例本土個案（案16486），為44歲男性，23日陪妻子待產，到聯合醫院婦幼院區採檢確診，CT值高達37，沒有症狀。

黃珊珊指出，這名個案全家曾在9月使用居家快篩，結果都是陰性；5名接觸者含妻子在內PCR採檢皆為陰性，不過個案的抗體檢測結果顯示為早期曾經感染，屬於舊案，但親朋好友沒有人確診過。

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黃珊珊說，這名個案的小孩在念幼兒園，因為不屬於疑似感染Delta變種病毒案例，所以不會要求預防性停課，但鼓勵同校師生100多人進行精準疫調採檢。

她表示，這名個案在外縣市念研究所，5月份開始都是線上教學，直到10月23日才回去上3小時的實體課程，附近只有一名同學坐在正後方，有保持1公尺距離，這名同學和老師都已匡列居家隔離，相關細節已通知此縣市的衛生局。

黃珊珊說，個案與妻子皆收治在醫院，正在比對電信足跡與實聯制紀錄，確認有沒有需要公布的足跡。

 

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