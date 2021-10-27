　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園婦誤信「專人操作股票」　桃警行員聯手阻詐保住6萬元

▲桃園市姜姓婦人日前在LINE通訊軟體加入股票投資群，禁不住對方慫恿欲將6萬元匯款至指定帳戶，所幸行員與警方及時勸阻保住辛苦錢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市姜姓婦人日前在LINE通訊軟體加入股票投資群，禁不住對方慫恿欲將6萬元匯款至指定帳戶，所幸行員與警方及時勸阻保住辛苦錢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市姜姓婦人日前在LINE通訊軟體上加入股票投資群組，因對方再三慫恿，只要匯款到指定帳戶，會有專人負責操盤，只要等著收錢即可；姜婦禁不起誘惑到銀行臨櫃欲匯款6萬元，但行員質疑其匯款帳號遠在國外，懷疑遭詐騙趕緊向警方聯繫到場，經員警再三確認後，姜婦赫然驚覺險些遭詐騙，感謝員警與行員幫忙保住她辛苦存下來的血汗錢。

▲桃園市姜姓婦人日前在LINE通訊軟體加入股票投資群，對方再三以詐術慫恿姜婦匯款投資。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市姜姓婦人日前在LINE通訊軟體加入股票投資群，對方再三以詐術慫恿姜婦匯款投資。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，78歲的姜姓婦人對理財頗有興趣，但卻不熟悉股市專業用語，日前在LINE通訊軟體上加入股票投資群組，經群組內不明人士誘導，佯稱只要把錢匯到指定帳戶，會有專人免費操作投資股票，只要等著收錢即可。姜婦一時心動，在25日下午趕往蘆竹區某銀行臨櫃，準備匯款6萬元至指定帳戶。

▲桃園市姜姓婦人日前在LINE通訊軟體加入股票投資群，對方以詐術慫恿姜婦匯款投資。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市姜姓婦人日前在LINE通訊軟體加入股票投資群，對方以詐術慫恿姜婦匯款投資。（圖／記者沈繼昌翻攝）

行員察覺，姜婦匯款帳戶遠在國外，但姜婦卻沒有國外相關匯款紀錄，懷疑遭到詐騙，趕緊聯繫警方到場阻詐。蘆竹警分局南崁派出所員警據報後趕往銀行，姜婦一度堅持要臨櫃匯款6萬元至群組指定帳戶，但卻無法清楚說明匯款款項去向與受款對方身分等資料，且該帳戶是在國外開設，員警則說明這是詐騙集團慣用伎倆，姜婦才驚覺險遭詐騙，也感謝行員與警方機警及時阻詐，保住她辛苦錢。

蘆竹警方呼籲，詐騙手法不斷翻新，但「天下沒有白吃的午餐」，切勿輕信來源不明投資管道，善用「165」反詐騙專線或報警協助，以避免掉入詐騙陷阱。

【更多新聞】

雇4看護+移工剁雞肉...桃市府突擊稽查　雇主恐面臨百萬罰款

►網紅鄧佳華收司法公文哀「不想入監」 桃園地院：欠債強制執行

►闖民宅由偷變搶刺死屋主兒！開庭辯「竊盜未遂」法官火大要他閉嘴

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
醫突喊「被168斷食法害慘了」！網見真相超羨慕
研究生「裸照要脅」15歲女簽性奴合約　邀3男一起性侵
宋家豪關門連3K粉碎羅德封王　歐力士睽違25年奪洋聯優勝
39歲富豪撒上億包養「7仙女主播」　後宮名單外流
今年冬天會很冷原因曝　專家揭1情況「寒流非常強」
女山友雙膝痛硬爬北大武山！消防員花6小時揹下山累慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

22歲襲眼男狠踹店員「失憶了」　親友驚：他很乖耶，確定同一人？

北大武山背「硬爬女登山客」6小時下山　莊主嘆：無言的山難

女登山客「隱瞞雙膝痛」硬爬北大武山！消防員花6小時揹下山累慘

桃園婦誤信「專人操作股票」　桃警行員聯手阻詐保住6萬元

台南麻豆麻善大橋女子落水失蹤　消防入夜後打燈持續搜救

闖民宅由偷變搶刺死屋主兒！開庭辯「竊盜未遂」法官火大要他閉嘴

說夾娃娃機是犯罪淵源！新北女議員遭恐嚇「誤殺」　業者到案了

生技老闆欠政府73萬硬拖4年　700萬「嗅癌犬」被扣捧現金秒付清

大樓水塔飄惡臭藍綠色黏稠物　監視器抓到他投放劇毒老鼠藥

「史上最衰雇主」八里雙屍案媽媽嘴老闆　又被改判須賠償631萬

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

貪玩汪吃零食「怕暴衝咬到爸爸」　小口輕輕咬...網讚：養到天使狗

22歲襲眼男狠踹店員「失憶了」　親友驚：他很乖耶，確定同一人？

北大武山背「硬爬女登山客」6小時下山　莊主嘆：無言的山難

女登山客「隱瞞雙膝痛」硬爬北大武山！消防員花6小時揹下山累慘

桃園婦誤信「專人操作股票」　桃警行員聯手阻詐保住6萬元

台南麻豆麻善大橋女子落水失蹤　消防入夜後打燈持續搜救

闖民宅由偷變搶刺死屋主兒！開庭辯「竊盜未遂」法官火大要他閉嘴

說夾娃娃機是犯罪淵源！新北女議員遭恐嚇「誤殺」　業者到案了

生技老闆欠政府73萬硬拖4年　700萬「嗅癌犬」被扣捧現金秒付清

大樓水塔飄惡臭藍綠色黏稠物　監視器抓到他投放劇毒老鼠藥

「史上最衰雇主」八里雙屍案媽媽嘴老闆　又被改判須賠償631萬

城中城46死2局長扛責下台　高市府晚間公布「代理人選」

22歲襲眼男狠踹店員「失憶了」　親友驚：他很乖耶，確定同一人？

捷克參院頒獎章　吳釗燮：盼台捷關係成歐洲典範

周天成法國賽38分鐘直落二印度　攜手男雙「楊肉盧」首輪過關

宋家豪關門連3K粉碎羅德封王　歐力士睽違25年奪洋聯優勝

房屋南方缺角恐「婚變」！風水「3化解法」補救各方缺角

扭轉疫境　街口支付、icash Pay獲第4屆網路口碑之星

疫情衝擊「2成愛滋感染者中斷回診」　提早面對老化、慢性病威脅

吳鳳幫女兒剪指甲爆血！　超商隨手買指甲刀…下場GG：第一次失手

北市調薪托育人員4500元　黃珊珊曬兒照宣傳：他們是爸媽的神隊友

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

社會熱門新聞

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

詭異消失疑遭弟分屍？　胞姊問卦神明：「已經不見了」

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

性侵少女焚屍逃死　冥王林春雄獄中離奇暴斃

他與小女友「體外」完事2條線　要當爸超開心

鄧佳華收公文臉書哀號　民事案強制執行

超商店員提醒戴口罩被打　眼眶破裂、斷6根肋骨

剪男友雞雞丟馬桶　恐怖女被起訴手法曝

澎湖男接種新冠疫苗「全身膿皰脫皮」

台中男「跟女友吵架」氣到躲山裡　全身赤裸喝溪水活6天

渣男分手報復外流激戰片　清純妹變主角崩潰

冥王林春雄獄中冒冷汗暴斃　家屬盼別解剖

鑽手機APP平台漏洞　盜刷《天堂M》藍鑽逾3千萬

更多熱門

相關新聞

79歲嬤兒孫都染疫卻未隔離　高燒一夜身亡

79歲嬤兒孫都染疫卻未隔離　高燒一夜身亡

桃園市王姓婦人本月6日被家人發現在家中猝逝，檢警調查時發現其子與孫子採檢後為確診個案，檢察官率法醫相驗時採集檢體送驗，10日檢驗結果出爐，王婦為確診案例，桃檢指出，這是桃園市第一起死亡後被驗出確診的個案。

桃園婦搭公車拒戴口罩　鄭文燦：先勸導

桃園婦搭公車拒戴口罩　鄭文燦：先勸導

跳出個股操作的思維

跳出個股操作的思維

桃園婦盲駕撂倒國小童：右手粉碎性骨折　她急逃

桃園婦盲駕撂倒國小童：右手粉碎性骨折　她急逃

「檢察官來電」她三度面交135萬　再向里長借錢

「檢察官來電」她三度面交135萬　再向里長借錢

關鍵字：

桃園婦專人負責操盤股票投資詐術

讀者迴響

熱門新聞

快訊／農遊券第3波獎號出爐

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

連千毅正式決裂澎恰恰！

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

「藝FUN券」第3週抽籤結果出爐！

888元農遊券今第3抽有22萬份！

連三週中獎！「這組末碼」入袋1988元神翻

可米小子隊長「罕提2離世成員」

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

加碼券槓到現在！一張圖看「中獎覆蓋率」

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面