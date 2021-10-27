桃園婦誤信「專人操作股票」　桃警行員聯手阻詐保住6萬元

▲桃園市姜姓婦人日前在LINE通訊軟體加入股票投資群，禁不住對方慫恿欲將6萬元匯款至指定帳戶，所幸行員與警方及時勸阻保住辛苦錢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市姜姓婦人日前在LINE通訊軟體上加入股票投資群組，因對方再三慫恿，只要匯款到指定帳戶，會有專人負責操盤，只要等著收錢即可；姜婦禁不起誘惑到銀行臨櫃欲匯款6萬元，但行員質疑其匯款帳號遠在國外，懷疑遭詐騙趕緊向警方聯繫到場，經員警再三確認後，姜婦赫然驚覺險些遭詐騙，感謝員警與行員幫忙保住她辛苦存下來的血汗錢。

▲桃園市姜姓婦人日前在LINE通訊軟體加入股票投資群，對方再三以詐術慫恿姜婦匯款投資。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，78歲的姜姓婦人對理財頗有興趣，但卻不熟悉股市專業用語，日前在LINE通訊軟體上加入股票投資群組，經群組內不明人士誘導，佯稱只要把錢匯到指定帳戶，會有專人免費操作投資股票，只要等著收錢即可。姜婦一時心動，在25日下午趕往蘆竹區某銀行臨櫃，準備匯款6萬元至指定帳戶。

▲桃園市姜姓婦人日前在LINE通訊軟體加入股票投資群，對方以詐術慫恿姜婦匯款投資。（圖／記者沈繼昌翻攝）

行員察覺，姜婦匯款帳戶遠在國外，但姜婦卻沒有國外相關匯款紀錄，懷疑遭到詐騙，趕緊聯繫警方到場阻詐。蘆竹警分局南崁派出所員警據報後趕往銀行，姜婦一度堅持要臨櫃匯款6萬元至群組指定帳戶，但卻無法清楚說明匯款款項去向與受款對方身分等資料，且該帳戶是在國外開設，員警則說明這是詐騙集團慣用伎倆，姜婦才驚覺險遭詐騙，也感謝行員與警方機警及時阻詐，保住她辛苦錢。

蘆竹警方呼籲，詐騙手法不斷翻新，但「天下沒有白吃的午餐」，切勿輕信來源不明投資管道，善用「165」反詐騙專線或報警協助，以避免掉入詐騙陷阱。

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