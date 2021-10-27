網紅鄧佳華收司法公文哀「不想入監」 桃園地院：欠債強制執行

▲網紅鄧佳華昨天在臉書透露收到桃園地院公文後哀號，「認為自己不能進北監。」（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

網紅鄧佳華昨日在臉書PO文顯示收到一封來自桃園地院公文，激動直呼「我還有很多影片沒有拍，我不能進北監！」引發網友關注；針對這封公文，桃園地院指出，經查，有關鄧佳華提出110年度司執字第87760號案件，是民事執行案件，是債權人要對債務人（鄧佳華）的財產聲請強制執行，非刑事案件；據指出，民事執行就是查封財產，與鄧所指要坐牢完全扯不上關係。

鄧佳華曾向《東森新媒體ETtoday》透露，這份公文由桃園地院發來的執行命令，仍是關於星諠的事情，但已私下與她和解。這是應該是起源於2019年與星諠一起拍片時，他因為做出襲胸、用下體頂臀等行為，星諠事後提告並提起刑事附帶民事訴訟求償80萬元，最終做出判賠13萬760元，他在10月初親自去向女方低頭謝罪，也私下和解。

桃園地院表示，有關鄧佳華提出110年度司執字第87760號案件，經查是民事執行案件，是債權人要對債務人（鄧佳華）的財產聲請強制執行，非刑事案件。

鄧家華昨天收到桃園地院公文後一度激動在臉書PO文：「我還有很多影片沒有拍，我不能進北監！」引發網友關注，甚至還在IG動態直呼「我不想跟小玉同房，太丟臉了」等語。

據了解，鄧佳華戶籍在桃園市中壢區，星諠可能直接向桃院聲請對鄧佳華扣薪之強制執行，若真是如此，連千毅公司可能也收到同樣的公文，依法扣薪最多只能扣三分之一，不會讓債務人生活陷入絕境。不過有資深律師認為，鄧佳華不諳法令鬧出笑話了，民事執行就是查封財產，與鄧所指要去坐牢完全扯不上關係。

▲網紅鄧佳華四年前曾與統神合照過。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

另外，網路傳言網紅「統神」有著「錦囊詛咒」之傳說，其前員工威力離職前，曾留下三個錦囊，告知每當實況人數低於500時，就拆開一個錦囊，後來網友延伸惡搞「錦囊詛咒」，發現曾與統神合照過的人都會出事，譬如小玉、陳柏惟，甚至鄧佳華都變成了統神的「錦囊」之一，但是否如此，只能靠時間驗證了。

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