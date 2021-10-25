　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「養百種蟲子」研發環保農藥　佛心台商年創上億出口75個國家

▲▼2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲昆山台企龍燈化學。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／昆山報導

昆山知名台資龍燈化學，不只是投入智能化和數字化改造的代表企業之一，還是環境保護的先驅者。《東森新媒體ETtoday》記者走訪龍燈工廠，難得進入獲得德國GLP國際實驗室，裡面養了許多蚊子、魚、植物以及等多種蟲類。董事長羅昌庚受訪時表示，「我別的實驗室農場甚至養上百種蟲子，主要使用農藥時，必須讓每一層生物、食物鏈是乾淨的，沒有毒害，才算是達到永續生態目標。」

▲▼ 2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲昆山龍燈化學董事長羅昌庚 。（圖／記者任以芳攝）

今年64歲的董事長羅昌庚也是海歸派，20多歲跟姐夫創辦食品公司、連鎖超市。因為本家做西藥、農藥起家，他對於生物毒性、ＤＮＡ非常有概念，看準當年大陸不注重化學農藥品質，決定西進發展。

龍燈化學自2000年9月落腳昆山，主要生產殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等作物保護劑及作物營養劑的研發。羅昌庚接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時強調，「裝農藥的瓶子也是自己設計生產，材質符合嚴格的歐盟規定，實現產銷一條龍服務，至今出口的農藥遍及全球75個國家。」

▲▼2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲早在十多年前，龍燈引進印度專業人才到大陸發展。（圖／記者任以芳攝）

早在十幾年前，羅昌庚非常重視環境永續。龍燈在大陸第一個獲得德國GLP國際實驗室和CNAS國家實驗室雙認證的企業。依照德國高規格要求，GLP國際實驗室每兩年要重新認證複審，認證非常難拿到。早期印度的GLP實驗室比大陸領先，因此羅昌庚過去十多年來招聘不少印度專家到昆山幫公司研發，至今已經得283個發明專利。

▼德國認證GLP國際實驗室 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲羅昌庚現在實驗室致力於研發環保農藥，讓每一層生態食物鍊無毒無害。（圖／記者任以芳攝）

有趣的是，走進龍燈的德國認證GLP國際實驗室，沒有恐怖的動物實驗，反而養了很多昆蟲，像是蚊子、蝗蟲、魚、植物等相關研究。可別小看這些實驗，羅昌庚解釋，「這些研究是一個非常長的時間循環，關係著維護農作物周邊環境永續發展。」

他進一步介紹，每一個地區農作物除蟲必須搭配適合農藥，並非外界想像同一種商品用到底，這樣才不會錯殺周邊環境。因此，成立實驗室，針對農藥對於農作物的生物鏈影響，也是龍燈研發農藥最重要任務。比如，羅昌庚有一處農場實驗室養上百種蟲子，就連蚊子也是研究對象，使用農藥後必須讓每一層的生物、食物鏈是乾淨無毒害，人類吃進肚子才安全，這才算是達到永續生態目標。

除了鑽研環保農藥，羅昌庚也很注重智能化發展，去年開始公司改造生產車間，採取自動化高速流水線，人員減少一半；2015年建成數字化倉庫，並配合EPR管理系統，工作效率提高30%。近期，龍燈計劃擴充十億增加產能，朝向環保智能之路邁進。

▼龍燈德國認證GLP國際實驗室。（圖／記者任以芳攝）

▲▼2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

►為什麼這鍋子煮飯很快而且不用洗！

ET快訊
「瑪瑙」颱風最快今生成！大迴轉路徑曝　清晨18.6度
快訊／《六人行》男星過世！　享年59歲
抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右
北市45年餐廳「唐宮」蒙古烤肉驚傳火警　百坪燒毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台蘇機遇／「養百種蟲子」研發環保農藥　台商年創上億出口75國家

陸限電衝擊／昆山「省電儉用」撐下去　老台商憂政策恐到12月底

陸限電衝擊／「誰家有剩餘電，我買！」　無錫台商互支援缺電潮

快訊／南京航空航天大學「實驗室爆炸」2死9傷　炸裂瞬間影片曝光

20歲嫩妹為愛墮胎7次！獨自住院「痛到跪下」：他是愛我的

大連民宅又傳氣爆！4天內第二起…頂樓炸飛2死7傷

陸衛健委：本次疫情已波及11省　北京等5省市暫停跨省旅遊

華春瑩2年後再次升職　出任大陸外交部部長助理

電視插孔「閃詭異紅光」　她一戳竟是「針孔攝影機」已被偷拍整年

恆大危機解除？ 深圳等6城復工復產　全力保交樓

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

13:11宜蘭南澳規模6.5地震！　 台北4級狂搖「國家警報大響」

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

曾之喬直播脫衣..往內瞄：沒有很好看　起鬨拿出「柯佳嬿撞臉唐鳳照」XD

台蘇機遇／「養百種蟲子」研發環保農藥　台商年創上億出口75國家

陸限電衝擊／昆山「省電儉用」撐下去　老台商憂政策恐到12月底

陸限電衝擊／「誰家有剩餘電，我買！」　無錫台商互支援缺電潮

快訊／南京航空航天大學「實驗室爆炸」2死9傷　炸裂瞬間影片曝光

20歲嫩妹為愛墮胎7次！獨自住院「痛到跪下」：他是愛我的

大連民宅又傳氣爆！4天內第二起…頂樓炸飛2死7傷

陸衛健委：本次疫情已波及11省　北京等5省市暫停跨省旅遊

華春瑩2年後再次升職　出任大陸外交部部長助理

電視插孔「閃詭異紅光」　她一戳竟是「針孔攝影機」已被偷拍整年

恆大危機解除？ 深圳等6城復工復產　全力保交樓

「書櫃整理4招」取用和歸位都方便！配IKEA、無印良品小物一起用超神

不喝咖啡就頭痛？　「7症狀中3」小心是得了咖啡因戒斷症

吐司「熱壓過又乾又硬」！她狂刷雙北5分店負評　三重店怒告誹謗

唐綺陽運勢／天蠍「感情機會不斷」金牛有許多曖昧！射手注意財務

4大超商今開放「第二波紙本五倍券」預訂！　流程、優惠一次看

直擊蔡瑞雪盛裝工作「當場光腳閃人」！　收工秒脫高跟鞋零包袱

苗栗三寶女左轉沒撞車他卻重摔亡　被判10個月原因曝光

台蘇機遇／「養百種蟲子」研發環保農藥　台商年創上億出口75國家

快訊／《六人行》男星過世！　享年59歲

「瑪瑙」颱風最快今生成！大迴轉路徑曝　清晨18.6度

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

大陸熱門新聞

20歲嫩妹墮胎7次！獨自住院喊：他是愛我的

南京大學實驗室爆炸　已知2死9傷

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

電視插孔閃紅光　她一戳竟是針孔攝影機

台商憂「限電」恐到12月底

限電衝擊！台商買剩餘電應急

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

李雲迪賣春女影片被38元售賣　觀看她爆乳彈鋼琴

大陸外交部發言人華春瑩　升任部長助理

陸將試徵房地產稅　傳上海神秘房東拋售93套房

陸駐聯代表談2758號決議 ：是糾正歷史不公

李雲迪嫖娼案反轉！驚傳1晚4.3萬元是約猛男鴨

大連民宅又傳氣爆！頂樓炸飛2死7傷

台商「養蟲」研發環保農藥

更多熱門

相關新聞

台商憂「限電」恐到12月底

台商憂「限電」恐到12月底

大陸「限電」政策持續進行，「能耗雙控」的政策也讓各省台資企業工廠受衝擊。《東森新媒體ETtoday》記者追蹤限電後續，走訪有十萬台商的江蘇昆山，當地老台商受訪表示，昆山有很多大型台資企業大多自備發電機或太陽能板設備，至少能應付20%用電量，但「限電」對於整體產業衝擊不小，大家都很擔心，可能到12月年底都不會停止「限電」政策。

限電衝擊！台商買剩餘電應急

限電衝擊！台商買剩餘電應急

「7萬人民幣」創製錶奇蹟

「7萬人民幣」創製錶奇蹟

昆山台商「解放員工雙手！」

昆山台商「解放員工雙手！」

「負二代」創15億電商烘培王國

「負二代」創15億電商烘培王國

關鍵字：

江蘇昆山環保台商

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

柴柴地震遭甩出沙發　全家晃20秒

印度神童又說中！它「滿血復活」

陳修將妻泣發聲明「正宮被騙最慘」

最容易得憂鬱症的TOP 3星座！

新莊大樓深夜大火！2住戶受困9樓陽台

20歲嫩妹墮胎7次！獨自住院喊：他是愛我的

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

101「超搖擺」業者回阻尼器狀態

狗乘客車上斷氣　司機曝最痛故事

瑪瑙恐今夜生成　對台影響一次看

那邊黑＝性經驗多？3主因「影響私密處顏色」

規模6.5地震「警報狂響」！寶可夢阿伯回應了

更多

最夯影音

更多
Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面