台蘇機遇／「養百種蟲子」研發環保農藥　台商年創上億出口75國家

▲昆山台企龍燈化學。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／昆山報導

昆山知名台資龍燈化學，不只是投入智能化和數字化改造的代表企業之一，還是環境保護的先驅者。《東森新媒體ETtoday》記者走訪龍燈工廠，難得進入獲得德國GLP國際實驗室，裡面養了許多蚊子、魚、植物以及等多種蟲類。董事長羅昌庚受訪時表示，「我別的實驗室農場甚至養上百種蟲子，主要使用農藥時，必須讓每一層生物、食物鏈是乾淨的，沒有毒害，才算是達到永續生態目標。」

▲昆山龍燈化學董事長羅昌庚 。（圖／記者任以芳攝）

今年64歲的董事長羅昌庚也是海歸派，20多歲跟姐夫創辦食品公司、連鎖超市。因為本家做西藥、農藥起家，他對於生物毒性、ＤＮＡ非常有概念，看準當年大陸不注重化學農藥品質，決定西進發展。

龍燈化學自2000年9月落腳昆山，主要生產殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等作物保護劑及作物營養劑的研發。羅昌庚接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時強調，「裝農藥的瓶子也是自己設計生產，材質符合嚴格的歐盟規定，實現產銷一條龍服務，至今出口的農藥遍及全球75個國家。」

▲早在十多年前，龍燈引進印度專業人才到大陸發展。（圖／記者任以芳攝）

早在十幾年前，羅昌庚非常重視環境永續。龍燈在大陸第一個獲得德國GLP國際實驗室和CNAS國家實驗室雙認證的企業。依照德國高規格要求，GLP國際實驗室每兩年要重新認證複審，認證非常難拿到。早期印度的GLP實驗室比大陸領先，因此羅昌庚過去十多年來招聘不少印度專家到昆山幫公司研發，至今已經得283個發明專利。

▼德國認證GLP國際實驗室 。（圖／記者任以芳攝）

▲羅昌庚現在實驗室致力於研發環保農藥，讓每一層生態食物鍊無毒無害。（圖／記者任以芳攝）

有趣的是，走進龍燈的德國認證GLP國際實驗室，沒有恐怖的動物實驗，反而養了很多昆蟲，像是蚊子、蝗蟲、魚、植物等相關研究。可別小看這些實驗，羅昌庚解釋，「這些研究是一個非常長的時間循環，關係著維護農作物周邊環境永續發展。」

他進一步介紹，每一個地區農作物除蟲必須搭配適合農藥，並非外界想像同一種商品用到底，這樣才不會錯殺周邊環境。因此，成立實驗室，針對農藥對於農作物的生物鏈影響，也是龍燈研發農藥最重要任務。比如，羅昌庚有一處農場實驗室養上百種蟲子，就連蚊子也是研究對象，使用農藥後必須讓每一層的生物、食物鏈是乾淨無毒害，人類吃進肚子才安全，這才算是達到永續生態目標。

除了鑽研環保農藥，羅昌庚也很注重智能化發展，去年開始公司改造生產車間，採取自動化高速流水線，人員減少一半；2015年建成數字化倉庫，並配合EPR管理系統，工作效率提高30%。近期，龍燈計劃擴充十億增加產能，朝向環保智能之路邁進。

▼龍燈德國認證GLP國際實驗室。（圖／記者任以芳攝）