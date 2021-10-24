台蘇機遇／解放員工雙手！　昆山台企「智改數轉」節省60%人力

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解放員工雙手！　昆山台企「智改數轉」節省60%人力

▲▼ 2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 昆山許多大型台資企業近年轉型「智能化車間」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／昆山報導

智能化改造和數字化轉型是大陸產業發產趨勢，也是台企轉型的重大課題。《東森新媒體ETtoday》記者走訪台商大本營昆山，發現不少大型企業力拚「智能升級」，引進自動化設備，平均節省40%人力成本。受訪台商們也指出，「機器代替人工，不是裁員，而是解放員工雙手，更嚴格把關商品質量。讓企業在生產、物流和供應商管理等環節，提高員工、資產和能源效率。」

近年，昆山啓動台企「智改數轉」動員令，號招廣大台企積極響應。根據昆山最新資料顯示，2021上半年，昆山有82家台企實施智能製造診斷，128家實施智能化改造、完成投資額16.7億元（單位，人民幣，同下），29家企業上星上雲，62家申報示範標桿項目。

▲▼ 2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲昆山台商福立旺公司董事長許惠鈞。（圖／記者任以芳攝）

位於昆山千燈鎮福立旺精密機電有限公司，2020年在上海證券交易所科創板上市交易，成為江蘇省首家在科創板上市的台資企業，同時也是「智能化」代表企業之一，近期生產的精密異型卡簧獨家應用於蘋果 AirPods Pro 耳機。

今年已經64歲福立旺公司董事長許惠鈞，從基層學徒一路起家，他謙虛的說「我一開始就是學徒，從事機械零部件加工行當，創辦廠取名福立旺，閩台話諧音就是『給你旺』。」

注重工藝品質的許惠鈞，近年花數億提升工廠「智能升級」。走進車間裡，有150多台日本法蘭克數控銑床快速運轉；數控走心機車間則有300台設備。許惠鈞介紹，「智能工廠提升品質合格率，過去只要發現一個不良品，廠商有理由全部退貨，如今縮小不良率，大大節省耗損率。」

▲▼ 2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲昆山台商滬士電子連續兩年投入1.5億改造智能、數字化設備。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲滬士電子數字化管理中心。（圖／記者任以芳攝）

同樣「智能」工廠代表的滬士電子，工廠設備幾乎一半以上是智能化、自動化設備，各類機械人幫忙分擔工作。董事長吳禮淦介紹，公司多年持續投入智能化生產設備，近兩年平均每年投入都在1.5億以上。如今，滬士電子的智能化和自動化生產水平在業內穩居第一。

▲▼ 2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲滬士電子董事長吳禮淦。（圖／記者任以芳攝）

「解放員工雙手，單調工作交給機械人處理。」吳禮淦進一步，滬士電子工廠的員工過去高達6700多人，智動化升級後，縮減到4千多人，每到工序節省人力60%，產能持續增長。

另外，台資企業緯創昆山工廠也成功入選全球「燈塔工廠」，通過AI智能技術，實現「不生產不良品」的品質理念，有效避免以往人工作業視覺疲勞、檢測標準不統一，造成不良品流出。整個倉儲物流成本大概降低了20%到30%，在節能方面，單台能耗降低了44%到49%，公司的整體運營成本降低了26%。」

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