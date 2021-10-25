陸限電衝擊／昆山「省電儉用」撐下去　老台商憂政策恐到12月底

▲其他地方台商收到限電通知書（非昆山） 。（圖／台商提供）

記者任以芳／昆山報導

大陸「限電」政策持續進行，「能耗雙控」的政策也讓各省台資企業工廠受衝擊。《東森新媒體ETtoday》記者追蹤限電後續，走訪有十萬台商的江蘇昆山，當地老台商受訪表示，昆山有很多大型台資企業大多自備發電機或太陽能板設備，至少能應付20%用電量，但「限電」對於整體產業衝擊不小，大家都很擔心，可能到12月年底都不會停止「限電」政策。

昆山有十萬台商，長年投資密集扎實。根據當地政府資料顯示，截至2019年底，累計批准台資項目5196個，投資總額超620億美元，註冊資本319億美元。台資經濟貢獻昆山地區生產總值的30%，工業總產值的50%。

▲昆山老台商陳順浪 。（圖／記者任以芳攝）

正因為許多台商在昆山扎根太深，對江蘇GDP貢獻良多，不少「規模以上」的大型台資企業沒有被「拉閘限電」，但一樣得配合政策，縮減用電功率。昆山老台商陳順浪《東森新媒體ETtoday》訪問表示，「我們用電量自主降到6到7成，其他用發電機補足，調整員工用電離峰期間上班，影響不大。」

談到其他中小型企業概況？陳順浪說，「外面報導有些過頭，謠傳昆山強制拉閘限電，這是很嚴重事情，工廠在製造過程中產品會損壞，容易引起安全問題，拉閘是非常不得已情況下才會實行，當地政府一般不會做這個動作。」‌‌

另外，他進一步介紹，比如白天室外溫度升高，工廠必須調整用電。尤其是空調佔製造業40%用電，為了應對限電，通常工廠會把空調關掉；其次調整上班人力，避開白天高峰用電，挪移晚上開工。

▲各地台商節約用電 。（圖／記者任以芳攝）

談到「限電」措施有無解辦法？昆山第一代老台商吳澧淦受訪時也直言，「限電對於大陸整體產業真的影響很大，如果之後適度調整電價，或許就能解決部分現況。」

不願具名老台商指出，昆山「限電令」暫時到十月底，雖然當地不准私自用發電機，但大陸或台資規模以上大型企業例外，否則對上下游產業鍊影響十分巨大。不少台商憂心直到12月底依然常態限電。‌大家心裡也清楚，這波限電不是針對台商，而是配合整體減碳政策，只能配合到底。