　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

昆山台商「省電儉用」　憂心限電政策恐到12月底

▲▼ 大陸限電措施，東莞 。（圖／台商提供）

▲其他地方台商收到限電通知書（非昆山） 。（圖／台商提供）

記者任以芳／昆山報導

大陸「限電」政策持續進行，「能耗雙控」的政策也讓各省台資企業工廠受衝擊。《東森新媒體ETtoday》記者追蹤限電後續，走訪有十萬台商的江蘇昆山，當地老台商受訪表示，昆山有很多大型台資企業大多自備發電機或太陽能板設備，至少能應付20%用電量，但「限電」對於整體產業衝擊不小，大家都很擔心，可能到12月年底都不會停止「限電」政策。

昆山有十萬台商，長年投資密集扎實。根據當地政府資料顯示，截至2019年底，累計批准台資項目5196個，投資總額超620億美元，註冊資本319億美元。台資經濟貢獻昆山地區生產總值的30%，工業總產值的50%。

▲▼ 2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲昆山老台商陳順浪 。（圖／記者任以芳攝）

正因為許多台商在昆山扎根太深，對江蘇GDP貢獻良多，不少「規模以上」的大型台資企業沒有被「拉閘限電」，但一樣得配合政策，縮減用電功率。昆山老台商陳順浪《東森新媒體ETtoday》訪問表示，「我們用電量自主降到6到7成，其他用發電機補足，調整員工用電離峰期間上班，影響不大。」

談到其他中小型企業概況？陳順浪說，「外面報導有些過頭，謠傳昆山強制拉閘限電，這是很嚴重事情，工廠在製造過程中產品會損壞，容易引起安全問題，拉閘是非常不得已情況下才會實行，當地政府一般不會做這個動作。」‌‌

另外，他進一步介紹，比如白天室外溫度升高，工廠必須調整用電。尤其是空調佔製造業40%用電，為了應對限電，通常工廠會把空調關掉；其次調整上班人力，避開白天高峰用電，挪移晚上開工。

▲▼ 2021江蘇專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲各地台商節約用電 。（圖／記者任以芳攝）

談到「限電」措施有無解辦法？昆山第一代老台商吳澧淦受訪時也直言，「限電對於大陸整體產業真的影響很大，如果之後適度調整電價，或許就能解決部分現況。」

不願具名老台商指出，昆山「限電令」暫時到十月底，雖然當地不准私自用發電機，但大陸或台資規模以上大型企業例外，否則對上下游產業鍊影響十分巨大。不少台商憂心直到12月底依然常態限電。‌大家心裡也清楚，這波限電不是針對台商，而是配合整體減碳政策，只能配合到底。

►為什麼這鍋子煮飯很快而且不用洗！

ET快訊
「瑪瑙」颱風最快今生成！大迴轉路徑曝　清晨18.6度
快訊／《六人行》男星過世！　享年59歲
抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右
北市45年餐廳「唐宮」蒙古烤肉驚傳火警　百坪燒毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台蘇機遇／「養百種蟲子」研發環保農藥　台商年創上億出口75國家

陸限電衝擊／昆山「省電儉用」撐下去　老台商憂政策恐到12月底

陸限電衝擊／「誰家有剩餘電，我買！」　無錫台商互支援缺電潮

快訊／南京航空航天大學「實驗室爆炸」2死9傷　炸裂瞬間影片曝光

20歲嫩妹為愛墮胎7次！獨自住院「痛到跪下」：他是愛我的

大連民宅又傳氣爆！4天內第二起…頂樓炸飛2死7傷

陸衛健委：本次疫情已波及11省　北京等5省市暫停跨省旅遊

華春瑩2年後再次升職　出任大陸外交部部長助理

電視插孔「閃詭異紅光」　她一戳竟是「針孔攝影機」已被偷拍整年

恆大危機解除？ 深圳等6城復工復產　全力保交樓

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

13:11宜蘭南澳規模6.5地震！　 台北4級狂搖「國家警報大響」

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

曾之喬直播脫衣..往內瞄：沒有很好看　起鬨拿出「柯佳嬿撞臉唐鳳照」XD

台蘇機遇／「養百種蟲子」研發環保農藥　台商年創上億出口75國家

陸限電衝擊／昆山「省電儉用」撐下去　老台商憂政策恐到12月底

陸限電衝擊／「誰家有剩餘電，我買！」　無錫台商互支援缺電潮

快訊／南京航空航天大學「實驗室爆炸」2死9傷　炸裂瞬間影片曝光

20歲嫩妹為愛墮胎7次！獨自住院「痛到跪下」：他是愛我的

大連民宅又傳氣爆！4天內第二起…頂樓炸飛2死7傷

陸衛健委：本次疫情已波及11省　北京等5省市暫停跨省旅遊

華春瑩2年後再次升職　出任大陸外交部部長助理

電視插孔「閃詭異紅光」　她一戳竟是「針孔攝影機」已被偷拍整年

恆大危機解除？ 深圳等6城復工復產　全力保交樓

「書櫃整理4招」取用和歸位都方便！配IKEA、無印良品小物一起用超神

不喝咖啡就頭痛？　「7症狀中3」小心是得了咖啡因戒斷症

吐司「熱壓過又乾又硬」！她狂刷雙北5分店負評　三重店怒告誹謗

唐綺陽運勢／天蠍「感情機會不斷」金牛有許多曖昧！射手注意財務

4大超商今開放「第二波紙本五倍券」預訂！　流程、優惠一次看

直擊蔡瑞雪盛裝工作「當場光腳閃人」！　收工秒脫高跟鞋零包袱

苗栗三寶女左轉沒撞車他卻重摔亡　被判10個月原因曝光

台蘇機遇／「養百種蟲子」研發環保農藥　台商年創上億出口75國家

快訊／《六人行》男星過世！　享年59歲

「瑪瑙」颱風最快今生成！大迴轉路徑曝　清晨18.6度

他雙手怒端「火鍋」暴潑妻子同學 致大面積燒傷！幼兒一旁全目睹

大陸熱門新聞

20歲嫩妹墮胎7次！獨自住院喊：他是愛我的

南京大學實驗室爆炸　已知2死9傷

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

電視插孔閃紅光　她一戳竟是針孔攝影機

台商憂「限電」恐到12月底

限電衝擊！台商買剩餘電應急

疑聘金談不攏！女街頭跪求別走　男友：放過我吧

李雲迪賣春女影片被38元售賣　觀看她爆乳彈鋼琴

大陸外交部發言人華春瑩　升任部長助理

陸將試徵房地產稅　傳上海神秘房東拋售93套房

陸駐聯代表談2758號決議 ：是糾正歷史不公

李雲迪嫖娼案反轉！驚傳1晚4.3萬元是約猛男鴨

大連民宅又傳氣爆！頂樓炸飛2死7傷

台商「養蟲」研發環保農藥

更多熱門

相關新聞

限電衝擊！台商買剩餘電應急

限電衝擊！台商買剩餘電應急

大陸各地從7月起實施限電政策至今快三個月，《東森新媒體ETtoday》走訪台商大本營江蘇無錫，當地台商表示，大陸十一長假後才開始正式「限電」。台商鍾捷名受訪表示，一開始拉閘好多工廠的機台都壞了，現在會提前幾天告知限電時間，大家研擬好應對計畫，如果有多的用電額，可低價賣給其他台商使用，一起度過共體時艱。

「7萬人民幣」創製錶奇蹟

「7萬人民幣」創製錶奇蹟

昆山台商「解放員工雙手！」

昆山台商「解放員工雙手！」

「負二代」創15億電商烘培王國

「負二代」創15億電商烘培王國

第15屆湘台會今開幕

第15屆湘台會今開幕

關鍵字：

江蘇昆山限電台商

讀者迴響

熱門新聞

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

柴柴地震遭甩出沙發　全家晃20秒

印度神童又說中！它「滿血復活」

陳修將妻泣發聲明「正宮被騙最慘」

最容易得憂鬱症的TOP 3星座！

新莊大樓深夜大火！2住戶受困9樓陽台

20歲嫩妹墮胎7次！獨自住院喊：他是愛我的

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

101「超搖擺」業者回阻尼器狀態

狗乘客車上斷氣　司機曝最痛故事

瑪瑙恐今夜生成　對台影響一次看

那邊黑＝性經驗多？3主因「影響私密處顏色」

規模6.5地震「警報狂響」！寶可夢阿伯回應了

更多

最夯影音

更多
Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面