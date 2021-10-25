新員工到職日主動加班到半夜！　老闆欣慰隔天卻傻眼：公司癱瘓了

▲何老闆引狼入室。（圖／翻攝自bilibili）

記者張靖榕／綜合報導

大陸一名孫姓年輕男子日前應聘成為一家白酒直播銷售公司的營運總監，他在入職第一天就和老闆說要加班把資料完成，當時看在老闆眼裡就是一個積極認真的年輕人；然而隔天孫男卻消失無蹤，公司的貴重物品和直播帳號，甚至直播間觀眾轉帳的款項都全被轉走，讓公司一時陷入癱瘓狀態。

綜合陸媒報導，該家白酒直播銷售公司老闆為何男，他表示孫男10月3日到職第一天，宣稱忘記帶身分證要隔天補繳，何男爽快答應後就向孫男介紹公司營運狀況和安排工作。何男說那天觀察下來，孫男任何事都親力親為，「我覺得他積極性很好」，到了午夜12點40分時，還聽到孫男說要加班把資料做完，要他和其他人先走。

不疑有他的何男心理甚至十分欣慰，認為孫男是個很不錯的年輕人，於是就同意離開了，沒想到隔天回到公司，發現筆電和手機全被搜刮一空，只留下比較爛的手機在現場，而且公司營運的多個直播帳號和影片也沒了，甚至觀眾的轉帳金額也全被轉到一個陌生的支付寶帳號。

▲▼孫男走樓梯離開後再也沒有回來。（圖／翻攝自bilibili）

查看監視器後看見當天最晚走的是孫男，而且他還不搭電梯反而走樓梯離開，最後還選擇從後門離開，看起來相當可疑。何男立刻用手機聯絡孫男，但對方早已聯繫不上。

孫男表示經過一個晚上後，公司已經受到重創呈現半癱瘓的狀態，無奈之下只好求助警方和媒體，並表示他還留有一絲希望，若孫男看見影片後，可以主動和他聯絡，把失物歸還原主。

報導在網路上流傳後，網友紛紛留言表示新聞內容「很魔幻」，「哈哈哈哈加班費好貴」、「有什麼問題嗎？那是他的加班費」、「加班太積極，肯定有問題」。