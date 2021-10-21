公務員請病假1年「寫小說」！爽賺320萬遭檢舉...網見1數字驚：天才

▲日本公務員請了一年病假在家休養，卻私下出版4部小說被檢舉。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

公務員往往被視為穩定性高的「鐵飯碗」，但若想有更好的發展也會因此受限。日本就有一名公務員，趁著病假在家休養近一年的期間，斜槓開啟小說家副本，出版了4本小說賺進百萬日幣，遭到檢舉後也順勢離職。消息一出引起網友討論，直呼這名公務員根本是「被公職耽誤的小說天才！」

據日本《NHK》報導，神奈川縣平塚市一位28歲的公職人員，聲稱因病需要在家休養，從去年7月起申請留職停薪在家養病。不過這名公務員卻在養病期間靈感爆發，私下共出版了4部作品，賺進320萬日圓（約新台幣78萬元），並在小說網站公開256篇章節，更不忘在自己推特大肆宣傳，次數約有1萬次。

直到今年6月終於有人匿名檢舉，平塚市獲報調查後，這名公務員也坦承確實在病假期間創作小說，最後被依違反《地方公務員法》遭停職6個月，並在昨（20日）期滿自行離職。對此，平塚市政府人事科也出面抱歉，今後會防止類似事件再次發生，挽回社會對公職單位的信任。

不過這名公務員能在短短2年內文思泉湧創作出4部小說，驚人的才華讓日本網友十分好奇，直呼他根本是被公職耽誤的小說家，紛紛留言調侃「被檢舉或許是好事，讓他能專心創作～」「是賣太好被忌妒吧」「根本是天才！」「好想知道是哪部作品」。



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