快訊／民進黨公投說明會週六起跑　蘇貞昌親率首長出席宣講

▲面對年底公投，行政院長蘇貞昌將率各部會首長到基層宣講。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

立委陳柏惟罷免案結束後，接著將迎來12月的公投案。為此，民進黨進入全面備戰狀態，總統蔡英文也會以黨主席的身分，下鄉與民眾說明；行政院長蘇貞昌也表態，會帶著行政院官員到各地講解，說明政府的立場，具體的場次會在確定後再對外說明。據了解，30、31日兩場公投說明會蘇貞昌都會出席。

針對四大公投案，蘇貞昌26日赴立法院備詢前受訪表示，公投是就事論事，政府要讓人民了解哪些事情該做怎麼樣的決策才是對的，「所以政府要出來清清楚楚向人民報告」，政府為你做什麼、為什麼這樣做，都要清楚向人民報告，「總統會努力，我也會帶著整個團隊到各地向人民報告」。

政院官員表示，原則上只要時間安排允許，未影響公務行程，蘇貞昌每場都會親自出席，不論是平日或週末假日、日間晚間都不排斥；根據目前規劃，30、31日兩場公投說明會蘇貞昌都會出席。

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